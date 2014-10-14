لزوم حذف خود پستچی گری از دستگاههای استان هرمزگان/ ارایه 5 خدمت جدید

عبدالعظیم ترابی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر. ارایه خدمات جدید متناسب با نیاز مردم و مبتنی بر فناوری اطلاعات را اولویت اصلي پست عنوان کرد.

ترابي زاده ضمن تبريك اين روز به تمامي تلاشگران و همكاران زحمتكش مجموعه پست، به نقش پست در تحقق دولت الکترونیک اشاره و خاطرنشان کرد: سازماندهی و برنامه‌‌ریزی منسجم برای کسب جایگاه واقعی پست از طریق تقویت و بهبود مستمر خدمات، ارائه خدمات جديد، استفاده بيشتر از فن‌آوری اطلاعات و ایفای نقش رابط بین تمامی سازمان‌ها و موسسات دولتی و مردم با استفاده از شبکه الکترونیک پست کشور صورت گرفته است.

وی سرانه مرسوله در ایران را بین 5 /7 تا 8 مرسوله برشمرد و اظهار داشت: این عدد نسبت به سرانه مرسوله در كشورهاي پيشرفته دنيا اختلاف زيادي دارد.

ترابي زاده افزود: سرانه بالاي مرسولات پستي در این دسته از کشورها، نشان دهنده اهميت بسيار زياد پست در جامعه و گستردگي خدمات پستي است.

مدیر کل پست هرمزگان ادامه داد: ارائه خدماتي نظیر خرید و فروش اینترنتی، خدمات مالی، پست لجستیک و TLS ، نشان دهنده ورود پست به عرصه جديدي از ارائه خدمات با ارزش افزوده و تلاش براي رفع نيازهاي رو به رشد مشتريان خود است.

ترابي زاده با اشاره به خدمات متنوع پست و انعقاد تفاهم نامه همکاری با دستگاه‌های استان خاطر نشان کرد: اکنون خدمات پستی در حوزه ثبت شركت ها، توزيع اسناد مالکیت تك برگي، ثبت نام و توزيع کارت سوخت خودروها،ثبت نام از متقاضيان كارت ملي هوشمند، توزيع ابلاغيه هاي دادگستري، تامين اجتماعي، مالياتي و اخطاريه بسياري از بانك ها گسترش يافته است.

مدیر کل پست هرمزگان، پرهیز از خود پستچی گری از سوی دستگاه‌ها را باعث افزایش سلامت اداری، صرفه جویی در وقت، هزینه و انرژی عنوان کرد.

ترابي زاده از ارسال بیش از سه ميليون و هفتصد و شصت هزار مرسوله پستی از استان هرمزگان در طول شش ماهه اول سال جاري به سایر نقاط کشور خبر داد و عنوان کرد: در همین مدت بیش از سه میلیون و نوزده هزار مرسوله نیز از سایر نقاط در سطح استان توزیع شده است.

مدير كل پست استان هرمزگان در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه برخلاف رويه معمول در دنيا مبني بر واگذاري خدمات به پست، برخي از سازمان ها، اصرار دارند خدمات خود را به صورت اختصاصي و بدون استفاده از ظرفيت شبكه پستي به عنوان يك شبكه مورد اعتماد مردم،به مردم ارائه دهد كه مطمئنا ارائه خدمات تصدي گري و اعزام افراد مختلف به صورت موازي توسط سازمان ها به درب منازل مردم، نه تنها هيچگونه منافعي براي مردم و جامعه نخواهد داشت، بلكه مشكلات و معضلاتي را هم مي تواند بدنبال داشته باشد.

مدير كل پست استان با اعلام اينكه اطلاع مردم از خدمات پستی بسیار اندک است تصریح کرد: با جدیت به دنبال اطلاع رسانی هستیم به همین منظور بروشورهای معرفی سرویس های پستی تهیه و منتشر شده است که با توزيع انها، سرویس ها به مشتریان و مردم معرفی شود.

مدير كل پست استان هرمزگان با ابراز خرسندی نسبت به آینده پست اظهار داشت: با تلاش و همت همکاران و حمایت مسئولان و ارائه خدمات متنوع و كيفي، شرکت پست به يك شركت سرامد در كشور تبديل خواهد شد.

ترابي زاده توجه ویژه به آموزش کارکنان در سطوح مختلف را به عنوان یکی از ارکان تعالی سازمانی برشمرد و انجام آموزش های علمی، مهارت محور و کاربردی را با توجه به راه اندازی خدمات جدید ضروری خواند.

وی بیان داشت: همزمان با روز جهانی پست ( هفدهم مهر) ۵ سرویس جدید و ۱۰۰ خدمت پستی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم در شبکه پستی کشور فعال شد.

ترابی زاده این سرویس های جدید را ، خدمات پستی با ارزش افزوده از طریق تلفن همراه ، شبکه متمرکز تبلیغات تلویزیونی در دفاتر پست ، ارائه خدمات بیمه ، توسعه سرویس پست مالی و توسعه خدمات سرویس پست نت عنوان کرد.