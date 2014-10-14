قرار نبود مظاهری در فینال بوکس حاضر شود/ پزشکان گفتند روی رینگ نرود!

اکبر احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد نمایندگان بوکس ایران در بازی های آسیایی اینچئون اظهار کرد: بازی های آسیایی در سطح بسیار بالایی برگزار می شود و مدال گرفتن در آن کار آسانی نیست. در اینچئون تنها گرفتن مدال و مقابله با رقبا نبود که استرس می آورد بلکه ناداوری ها و حضور بوکسورهای میزبان و اعمال نظرها هم بر فشار کار می‌افزود.

وی افزود: هر شش نماینده بوکس ایران بی نظیر مبارزه کردند و با تمام توان خود بوکس بازی کردند. فروتن گل آرا در حالی بازنده مبارزه معرفی شد که تمام کارشناسان و مربیان می‌گفتند این کار مافیاست و در حق این بوکسور اجحاف شد و اگر بازنده اعلام نمی شد می توانست یکی از فینالیست های ما باشد.

احدی با اشاره به باخت محرابی و حذف وی از گردونه رقابت ها تصریح کرد: معتقدم محرابی هم اگر در گروه قزاق نبود حتما فینالیست می شد. علی مظاهری هم در روز قبل از فینال در بازی با بوکسور اردنی دچار آسیب دیدگی شد. این برای اولین بار است که این قضیه را عنوان می کنم. مظاهری تا حدی دچار التهاب گوش شده بود که پزشک کاروان اعلام کرد وی در دیدار فینال به روی رینگ نرود که این بوکسور با غیرتی که داشت با وجود درد شدید خود در فینال هم مبارزه کرد و اگرچه با نصف توانش حضور یافت ولی چیزی کم نگذاشت.

سرمربی تیم ملی بوکس با اشاره به بوکس جاسم دلاوری بیان کرد: دلاوری حتی بیشتر از انتظارات ظاهر شد. وی از قهرمان دوم جهان و قهرمان سوم المپیک در فینال باخت و نمایش بسیار خوبی داشت. روزبهانی نیز با دو بوکس بسیار عالی به مصاف بوکسور قزاق رفت که به نظرم حق احسان بود که برنده اعلام شود.

وی ادامه داد: ما در شش ماه و با دو تورنمنت و دو اردوی مشترک به نتیجه خوبی رسیدیم. بوکسورهای ما چیزی از نظر فنی کم ندارند و فقط باید امکانات بیشتری در اختیارشان قرار دهیم.

احدی در پایان با اشاره به جوانگرایی فدراسیون بوکس خاطرنشان کرد: باید به جوان تر ها نیز بها بدهیم. شک نکنید استعدادهای جوان در تیم ملی حضور پیدا خواهند کرد ضمن اینکه نباید این سرمایه های فعلی را از تیم ملی دور کرد.اردوی بعدی تیم ملی بوکس نیز پس از قهرمانی کشور با حضور لیست جدیدی از بوکسورها بای مسابقات جهانی برگزار خواهد شد.