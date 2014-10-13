شورای شهر بر لزوم حمایت شهرداری از کانون پرورش تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه حاجیان‌زاده در صحن علنی شورا در خصوص عملکرد کانون گفت: کانون در سراسر کشور بیش از 900 مرکز ثابت و سیار فعال دارد که بیش از 40 فعالیت فرهنگی و هنری مانند، قصه‌گویی، کتاب و کتاب‌خوانی، کارگاه‌های هنری در این مراکز اجرا می‌شود.

علیرضا حاجیان‌زاده به مراکز موجود در شهر تهران نیز اشاره کرد و افزود: در تهران نیز بیش از 43 مرکز با 10هزار عضو فعال وجود دارد.وی همچنین خاطر نشان کرد: طی نزدیک به 50 سال گذشته از سوی کانون بیش از 2هزار عنوان کتاب‌های ادبی، دینی و علمی به چاپ رسیده است، همچنین تولید کتاب‌های الکترونیکی و با خط بریل را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه به سابقه همکاری تنگاتنگ شهرداری تهران با کانون در سال‌های پیدایش کانون و بعد از آن اشاره کرد و گفت: کانون طی دوره‌های مختلف با پشتیبانی و در تعامل با شهرداری فعالیت‌های خود را دنبال می‌کرد اما در شرایط کنونی که نیازهای فرهنگی اقتضا می‌کند همکاری‌ها بیشتر از گذشته باشد، تعاملات با مدیریت شهری کم رنگ شده است. حتی در برخی از مناطق تهران، برخوردهای نامناسبی با مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌شود.

حاجیان‌زاده همچنین با در نظر گرفتن اهميت كار فرهنگي براي اين قشر از شهروندان و تاكيد مكرر مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري بر ضرورت پوشش فراگير كودكان و نوجوانان با برنامه‌هاي فرهنگي مناسب، ترويج كتاب‌خواني در ميان آنان و تقويت توان تفكر و خلاقيت و شكوفايي استعدادهاي آنان و تحكيم پيوند فرزندان عزيز ايران اسلامي با هويت ملي و ديني، و با توجه به قابليت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گفت: انتظار داريم عزيزاني كه مردم شريف تهران بزرگ آنان را براي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي درباره سرنوشت شهر خود برگزيده‌اند از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان حمايت كنند تا با پشتيباني و همراهي ریيس و اعضاي گرامي شوراي اسلامي شهر تهران و هم‌چنين شهردار محترم شهر و معاونان و مديران دلسوز شهرداری، خدماتی هرچه بهتر و كامل‌تر به كودكان و نوجوانان تهران بزرگ ارایه كنيم.

وی اظهار امیدواری کرد، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان هم‌چون دوره‌هاي اوليه با پشتيباني و تعامل با شهرداري‌ها فعاليت خود را با وسعتی بیشتر دنبال كند گفت: در شرايط كنوني نيازهاي فرهنگي براي نسل‌ نو اقتضا مي‌كند كه تمامي دستگاه‌هاي فرهنگي و خدمات شهري دست به دست هم دهند و با يك هم‌افزايي، بسياري از نيازهاي فرهنگي مخاطبان را پاسخ‌گو باشند.

وی ابراز امیدواری کرد تا شهرداری تهران کانون را در کنار خودش ببیند و بسیاری از پروژه‌های بزرگ فرهنگی، هنری که برای کودکان و نوجوانان تولید و تدوین می‌شود با هم‌کاری و هم‌افزایی هر دو ارگان رقم خورده شود.

اما این سخنان نه تنها حسن ختام موضوعات در حوزه کودکان نبود، که خود جرقه‌ای بود برای طرح مسایل کودکان در صحن شورا. رحمت‌الله حافظی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری نخستین عضوی بود که پس از استماع گزارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه گفت: کانون فرصت و فضای مناسبی برای پرورش کودکان است که با فطرتی پاک و الهی به دنیا می‌آیند.

وی یادآور شد: متاسفانه در تولید محتواهای علمی و اخلاقی برای کودکانمان غفلت کرده‌ایم به همین دلیل است که در شرایط کنونی وقت و ذهن کودکان‌مان با وسایل الکترونیکی و بازی‌های کامپیوتری به هدر می‌رود.

حافظی افزود: آموزش‌هایی در مورد موضوع‌های شهری، از جمله مصرف بهینه انرژی، چگونگی کاهش آلودگی صوتی و هوا را می‌توان از همین سنین کودکی و با استفاده از مراکز درگیر با کار کودکان آموخت.

دومین سخن‌گوی حوزه کودکان درجلسه شورا الهه راستگو، عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران بود که با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه کانون در پرورش روح و جسم کودکان گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سال هاست که با فرهنگ خانواده‌های ایرانی هم پا است.وی با بیان این‌که این مراکز می‌تواند جایگاهی برای آشنایی شهروندان با فرهنگ شهروندی باشد گفت: بهتر است پیش از آنکه کودکان‌مان رفتارهای‌شان تبدیل به عادت نشده است، آن‌ها را با شیوه‌های درست زندگی و حقوق شهروندی آشنا کنیم.

راستگو پیشنهاد داد برای استفاده از ظرفیت‌های فکری و پرورشی کانون، تفاهم‌نامه‌ایی بین مدیریت شهری و کانون در جهت تفهیم مفاهیم شهروندی و آموزش مشارکت‌های شهروندی و کار داوطلبانه منعقد شود.

مجتبی شاکری، رییس کمیسیون فرهنگی شورا سومین عضوی بود که در این زمینه یعنی کودکان به اظهار نظر پرداخت و تاکید کرد: در آثار ادبیات داستانی، بسیاری از آثار منتشره از کانون را مطالعه کرده است به همین دلیل دریافته است که نقاط مشترکی میان شورا، شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان وجود دارد که یکی از نقاط مشترک، تصویب تهران به عنوان شهر دوستدار کودک است.

وی با ذکر این‌که هم‌افزایی بین تولیدات کانون و امکانات شهرداری می‌تواند مفید باشد، با اشاره بر سابقه طولانی کانون در ارتباط با فعالیت های فرهنگی برای کودکان گفت: برای برندسازی شخصیت‌هایی که مورد توجه کودکان و سبک زندگی‌شان قرار بگیرد نیاز به ایجاد اتاق فکری است که راهبری این تولیدات را بر عهده بگیرد که من معتقدم کانون با توانمندی بالایی که دارد خیلی کار از آن برمی آید.

مجتبی شاکری نیز در تایید سخنان راستگو پیشنهاد داد تا در کار گروه مشترکی این موضوع‌ها مورد پیگیری قرار گیرد.

احمد مسجدجامعی رییس اسبق شورا و چهره فرهنگی شناخته شده نیز با تقدیراز فعالیت‌های کانون که طی سال‌های متمادی به صورت پیوسته فعالیت‌هایش را به جمع‌بندی رسانده است گفت: مجموعه کارهایی که کانون در حوزه کودک و نوجوان انجام داده است به واسطه فرهیختگان و اندیشمندانی که در این مرکز کار می‌کنند همیشه سطحی بالاتر از سایر مراکز فعال در این حوزه داشته است.وی افزود: مشکلی که کانون در حال حاضر با آن مواجه است عدم رشد امکانات سخت‌افزاری‌اش به تناسب جمعیت و روی‌کردهای جدیدی است که به حوزه کودک شده است.

مسجدجامعی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت روبه تحلیل و محو شدن کانون پرورش کودکان و نوجوانان در اذهان عمومی گفت: کمیته و یا کارگروه مشترکی که قرار است میان شورا، شهرداری و کانون تشکیل شود بهتر است که هرچه زودتر اتفاق بیافتد. در اولویت است که مجموعه‌های فعلی کانون حفظ و فعال‌تر شوند.

سخنران دیگر شورا در بحث کودکان غلامرضا انصاری بود که به تجربیات جهانی درمورد کودک و نوجوانان و سرمایه‌گذاری کشورهای آسیای جنوب شرقی در توسعه و پیشرفت حوزه کودکان اشاره کرد و گفت: در بسیاری از این کشورها تولیدات اسباب‌بازی و ساخت آن‌ها از مهد کودک‌ها و مراکز پرورشی کودکان الهام گرفته می‌شود.وی افزود: در کنار تمام زحمت‌هایی که برای تولید فیلم و کتاب انجام می‌شود اما کماکان در حوزه فرهنگی و پرورشی با مشکلاتی مواجه هستیم.

سخنان اعضای شورای شهر با سخنان عبدالحسین مختاباد در مورد کودکان تکمیل شد. وی که به گفته خودش عضویتش در کانون پرورش فکری شهر ساری اورا به موسیقی سوق داده است دراین جلسه به جایگاه هنر و ادبیات و سینما در زندگی کودکان اشاره کرد و گفت: در سال‌هایی که کانون تازه تاسیس شده بود تولیدات بسیار با کیفیتی در حوزه هنر، سینما، موسیقی و نقاشی و... به جامعه معرفی شد اما در حال حاضر از آن فربه‌گی و تنومندی کانون خبری نیست. باید برای جلوگیری از این نابودی تدریجی کاری کرد.

مهدی چمران نیز با تایید موفقیت کانون در سال‌های گذشته افزود: روزگاری نه چندان دور کانون بسیار موفق عمل می‌کرد و بیشتر در معرض دید افکار عمومی بود اما در حال حاضر کمتر دیده می‌شود.

وی با اشاره به تاکید احمد مسجدجامعی برای تشکیل کمیته مشترک همکاری بین شورا و شهرداری با کانون پرورش فکری کودکان، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا را مامور پی‌گیری آن کرد.