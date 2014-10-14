نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر عدم تصویب قوانین خلاف اقتصاد مقاومتی/ اجرای طرح تفحص از بانک ها

آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی علمی تخصصی اقتصاد مقاومتی در بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی در خصوص فرآیند نظارت بر دستگاههای مختلف برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون نظارتی وجود دارد که بر جریان تصویب قوانین در مجلس و همچنین مصوبات و آئین نامه های دولت نظارت می کند تا قوانین و مقرراتی در مجلس و دولت بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی مصوب نشود.

وی افزود: در صورت طرح شدن چنین قوانینی تذکرات لازم ارائه و همچنین در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار می گیرد و اگر به این نتیجه برسیم که تعارضاتی وجود داشته گزارش آن به شورای نگهبان ارئه می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ضرورت انطباق قوانین با سیاست ها و لزوم عدم ناسازگاری قوانین با سیاست های اقتصاد مقاومتی دیگر نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین برای اقتصاد مقاومتی شاخص های اجرایی تهیه شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص نقش امنیت در تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: قانون امنیت سرمایه گذاری خارجی بستر مناسبی را فراهم کرده و همچنین حفظ امنیت سرمایه گذار داخلی را مبنا قرار داده ایم و سهل و آسان کردن فضای کسب و کار که قانون خاصی برای آن داریم از دیگر زمینه های مناسب است و از این جهت نگرانی برای سرمایه گذاری نداریم چون قوانین لازم وجود دارد.

مصباحی مقدم همچنین با اشاره به ظرفیت های گسترده استان هرمزگان در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: مجموعه 31 استان کشور ظرفیت هایی دارند که در تحقق اقتصاد مقاومتی مکمل یکدیگر خواهند بود.

ارتباط فعال دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام

وی همچنین در نشست خبری کارگاه آموزشی علمی تخصصی اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: هیئتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تبیین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به استان هرمزگان سفر کرد که با حضور مدیران استان همایش علمی آموزشی اقتصاد مقاومتی برگزار و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سند بالادستی چشم انداز، مبانی و مفاهیم اقتصاد مقاومتی و تحلیلی از اقتصاد ایران در این همایش ارائه شد.

وی ادامه داد: همچنین نشستی با اعضای اتاق بازرگانی استان برگزار و مسائل و مشکلات در مورد فعالیت های تولید و تجارت مطرح شد و همچنین نشستی با شورای تامین استان و مسئولان انتظامی، نظامی و امنیتی داشتیم چون پیشتاز امنیت عمومی در هر جامعه شورای امنیتی استان است که به بسط و گسترش فرهنگ مناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک می کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در خصوص ارتباط و همکاری دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان داشت: ارتباط دولت با مجمع در این دوره ارتباط فعالی است و خوشبختانه نمایندگان دولت همانند معاون امور مجلس رئیس جمهور که عضو مجمع هستند و خود رئیس جمهور هم که از دیرباز عضو مجمع بوده است، حضور فعالی در نشست های مجمع دارند.

مصباحی مقدم به برگزاری نشست های مشترک برای گسترش گفتمان اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: حذف قوانین مزاحم از جمله وظایفی است که دولت دارد و دولت باید هم در زمینه مقررات و آئین نامه ها و همچنین ساختارهای خود را براساس رهنمودهای این قانون قرار دهد و علاوه بر آن باید فرهنگ سازی کنیم و از ظرفیت های عموم مردم استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: مدیران دولت باید نسبت به اقتصاد مقاومتی توجیه شوند و شرایط استان ها را برای پیاده شدن اقتصاد مقاومتی فراهم کنند و با توجه به اینکه ما دارای آمایش سرزمینی هستیم سهم هر استان در اقتصاد مقاومتی نیز مشخص می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: آنچه به عنوان اقتصاد مقاومتی تبیین شده سیاست های کلی است و برای تبدیل به سیاست های اجرایی باید به قانون و دستورالعمل تبدیل و همچنین راهکارهایی که اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق می کند اجرا شود و چند لایه کار باید صورت گیرد تا قابلیت عمل در میدان را پیدا کند.

کمیسیون اصل 90 اولین جایی بود که در مورد فعالیت مه آفرید هشدار داد

مصباحی مقدم در مورد نقش مجلس در مبارزه با فساد اقتصادی، اظهار داشت: وظیفه اصلی نمایندگان قانون گذاری و نظارت است در اما در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی مجلس کارهای قوی انجام داده است که از جمله آن می توان به تصویب قانون مبارزه با جرم پولشویی و قانون شفافیت که به صورت طرحی درآمد و همراه با سیاست اصل 44 توط مجلس یکپارچه شد، اشاره کرد و همچنین قانون مزایده ها و مناقصه ها و سیاست های اصل 44 در این زمینه است.

وی عنوان کرد: مهمترین جایگاه مجلس برای برخورد با تخلف و فساد، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس است که تاکنون چندین گزارش را در این خصوص تهیه کرده است و اولین جایی که گزارشی را در مورد فعالیت های شرکت امیرمنصور آریا و مه آفرید امیرخسروی ارائه داد کمیسیون اصل 90 مجلس بود که در آن زمان و پیش از ورود قوه قضائیه به این پرونده به بانک مرکزی هشدار داده بود.

اجرای طرح تفحص از بانک ها درباره وام های بالای 10 میلیارد

این نماینده مجلس ادامه داد: اخیرا نیز طرح تحقیق و تفحص از بانک ها در مورد وام های بالای 10 میلیارد تومان توسط مجلس در دستور کار قرار گرفته که تحقیقات این امکان را می دهد تا بررسی کنیم کجا درست عمل و کجا در اثر عدم رعایت قوانین و با زد و بند و چنین مسائلی در پرداخت وام ها عمل شده است.

مصباحی مقدم تاکید کرد: مجلس قویا برای مبارزه با فساد نظارت ها و پیگیری های لازم را انجام می دهد اما بهترین راه در این خصوص پیشگیری از فساد است که ایجاد دولت الکترونیک می تواند نقش بزرگی در پیشگیری از شکل گیری فساد داشته باشد.

اقتصاد مقاومتی فراتر از تحریم هاست

وی در ادامه اقتصاد مقاومتی را فراتر از تحریم ها دانست و بیان داشت: اگر حتی شرایط تحریم هم منتفی شود ما از این سیاست ها بر نمی گردیم چون ظرفیت هایی داریم که درست به کار نگرفته ایم و به کار گرفتن آن موجب قدرت کشور می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ملت ما می خواهد راه رشد و شکوفایی را طی کند و رشد سریع نیز با حرکت کند و آهسته محقق نمی شود بلکه برای رشد سریع حداقل باید 20 سال ظرفیت ها و توانایی ها را هم افزایی و تجمیع کنیم تا به جایگاه رفیع از نظر اقتصاد مقاومتی برسیم.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: باید اقتصادی ایجاد کنیم که در مقابل شوک های خارجی مقاوم باشد و کشور ما شرایط اقتصاد ریاضتی را ندارد و این شرایط با اقتصاد ریاضتی کشورهای اروپایی شرایط کامل متفاوتی دارد.

وی با بیان اینکه صرفه جویی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرد: اما در تولید باید انگیزه تولید بیشتر را در جامعه تقویت کنیم و افزایش سرمایه گذاری و بهره وری از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کنیم.