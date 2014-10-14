دهمین جشنواره تئاتر منطقه ­ای بسیج شمال ­غرب کشور با معرفی نفرات برتر پایان پذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین مسئول بسیج هنرمندان کشور شامگاه دوشنبه در آیین اختتامیه این جشنواره در تبریز با اشاره به اینکه داستان های قرآنی می توانند در قالب تئاتر به روی صحنه بیایند، ادامه داد: بیش از یک سوم آیات قرآنی را داستان های آموزنده و خوبی تشکیل داده اند که هنرمندان بسیجی ما می توانند آنها را با هنر خود به روی صحنه بیاورند.

حسین حسن زاده همچنین با تاکید بر اینکه اجرای تئاتر با اخلاص و خلوص نیت می تواند باعث انتقال بسیاری از ارزش ها شود، اظهار داشت: نفرات و آثار برتر دهمین جشنواره منطقه 3 تئاتر بسیج نیز به جشنواره کشوری که در دو بخش صحنه ای و خیابانی برگزار می شود راه می یابند.

لازم به ذکر است که در این جشنواره از 11 نمایش برگزیده برای اجرا، نمایش های" کات" از استان اردبیل و "یحیی و طرلان" به کارگردانی فرناز منتظر ظهور از شهرستان مرند در بخش خیابانی و "کسوف" به کارگردانی سیامک افزائی از تبریز و "آسمان روزهای ابری" از گیلان در بخش صحنه ای به جشنواره کشوری راه یافتند.

همچنین در این جشنواره هنرمندانی ازاستان های آذربایجان شرقی و غربی، گیلان، اردبیل، زنجان و کردستان شرکت کرده بودند.