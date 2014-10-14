لزوم تکمیل شبکه فاضلاب شهرهای گناوه و ریگ/ طرح پتروشیمی گناوه اجرا شود

اسماعیل رفعتی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان گناوه قابلیت ها و پتانسیل هایی بسیار بالایی در حوضه شهری و روستایی دارد که لازم است این قابلیت ها از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شوند.

رییس شورای اسلامی شهرستان گناوه گفت: شهرستان گناوه دارای پیشینه تاریخی دیرینه و چند هزار ساله است و نیاز است تا مسئولان استانی به این شهرستان نگاه ویژه ای داشته باشند.

رفعتی بیان داشت: در چندسال اخیر خدماتی بایسته که شایسته مردم با فرهنگ دیرینه این شهرستان باشد صورت نگرفته و اینجانب به عنوان عضوی از شورای شهرستان، وظیفه بزرگی را که دوستان خوبم بر عهده من گذاشته اند را با تمام توان، به بهترین نحو خدمتی که در خور شان مردم شهرستان باشد را انجام و به جد پیگری و دنبال خواهم کرد.

رفعتی ادامه داد: شهرستان گناوه دارای قابلیت ها و ظرفیت های ویژه ای برای توسعه است اما از آن سو محدودیت ها و موانع اساسی نیز بر سر راه توسعه آن وجود دارد.

انتقال آب سد چم شیر و رئیسعلی به اراضی کشاورزی

رییس شورای شهرستان گناوه گفت: امید است با شناسایی این ظرفیت ها و همراهی اعضای محترم شوراهای شهرها و روستاهای شهرستان و مساعدت مسئولان گام هایی اساسی برای توسعه شهرستان برداشته شود.

وی با اشاره به برخی برنامه های مد نظر خود در شورای شهرستان گفت: پیگیری تکمیل شبکه فاضلاب شهرهای گناوه و ریگ، اجرای طرح پتروشیمی گناوه ضروری است.

رفعتی تاکید کرد: آب سد چم شیر و ریسعلی به اراضی کشاورزی دشت حیاتداوود و رودحله، ایجاد امکانات و تاسیسات بندری و گمرکی در بندرریگ بخشی از امور مهمی است که قصد دارم با کمک همکاران در شورا و دیگر شهرستان دنبال کنم.

تسهیل در دسترسی به اینترنت پر سرعت به ویژه در روستاها

وی با اشاره به بخش دیگر برنامه های مد نظر شورای اسلامی شهرستان گناوه و تلاش برای اجرایی کردن آنها تاکید کرد: توسعه امکانات گردشگری و تفریحی در شهر گناوه و گازرسانی به روستاها، چهار خطه کردن محور گناوه-دیلم را با جدیت پیگیری خواهم کرد.

رییس شورای شهرستان گناوه خاطرنشان ساخت: ترمیم و تعریض راه گناوه - گچساران، احداث جاده بندرریگ- بندرگناوه و ادامه اجرای پروژه جاده گناوه - میشان از دیگر برنامه هایی است که ما به جد آنها را پیگیری خواهیم کرد.

رفعتی در پایان گفت: تسهیل در دسترسی به اینترنت پر سرعت به ویژه در روستاها، پروژه ها و طرح های مختلف عمرانی دیگر در سطح شهرستان که نیاز به پیگیری مجدانه دارند و کم هم نیستند و همگی بسیار مهم اند، از دیگر برنامه های ما در دومین سال فعالیت شورای اسلامی شهرستان گناوه است.