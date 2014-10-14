سرما چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت / بخاری خانه ها روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری مرتفع ترین استان در جنوب غربی کشور بوده و یکی از برف گیر ترین استانهای کشور است؛ این استان دارای آب و هوای معتدل در فصل بهار و تابستان و در فصل های پاییز و زمستان به شدت سرد است.

استان چهارمحال و بختیاری به علت قرار گرفتن در ارتفاعات و شرایط توپوگرافی خاص دارای آب و هوای متفاوت در مناطق مختلف خود است به طوری که در فصل پاییز بسیاری از مناطق سرد تر و برخی گرم تر است.

هم اکنون مدتی است که آب و هوا در این استان بسیار سرد شده و دما کاهش یافته است و مردم به سمت پوشیدن لباس های ضخیم و زمستانی رفته اند.

سرد شدن هوا در استان چهارمحال و بختیاری به وِیژه شهرکرد مرکز استان موجب شده است که هم اکنون در رسانه ها و اخبار تلویزیون شهرکرد به عنوان خنک ترین منطقه کشور معرفی شود.

دما در شهرکرد در شب ها هم اکنون به 4 درجه سانتیگراد رسیده است و دما بسیاری از مناطق دیگر استان نیز به کمتر از این دما رسیده است.

سرد شدن هوا به یکباره موجب زرد شدن برگ درختان و ریزش آنها شده است.

بسیاری از ساکنان این استان به علت سرد شدن هوا بخاریها و وسایل گرمایش خود را نصب و روشن کرده اند.

یکی از بانوان شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سردی هوا اظهار داشت: مدتی است هوا در شب ها در شهرکرد بسیار سرد شده است.

شمسی پور ادامه داد: سردی هوا در این شهر موجب شده است که کل خانواده من شب ها لباس ضخیم بپوشند.

وی ادامه داد: سردی هوا از ابتدای شب شدت می گیرد و در میانه شب سردی هوا به اوج خود می رسد.

وی ادامه داد: هم اکنون سردی هوا ما را مجبور کرده که بخاری را در منزل خود نصب و روشن کنیم.

دما در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری به خاطر توپوگرافی متغیر است

مدیر کل هوا شناسی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص دمای هوا در این استان به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر دما در شهرکرد، بن، بروجن و بلداجی از دیگر مناطق استان کمتر است.

وی بیان کرد: دمای هوا در مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری به خاطر شرایط توپوگرافی و خاص متغیر است.

مهرداد قطره اذعان داشت: هم اکنون این استان خنک ترین استان کشور طی اطلاعات ثبت شده هواشناسی طی روزهای اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری به علت کوهستانی بودن و قرار گرفتن در ارتفاع بالا دارای آب و هوا سرد در نیمه دوم سال است، بیان کرد: این استان استانی برف گیر ودارای بارش های قابل توجه است.

قطره با اشاره به بارش ها در فصل زراعی سالجاری، اظهار داشت: تاکنون هیچ گونه بارشی در فصل زراعی جدید در این استان ثبت نشده است.

وی بیان کرد: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی استان به میزان صفر میلی متر است و نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییر محسوسی نداشته است و نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه حدود 100 درصد کاهش یافته است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افزایش ابر در اسمان چهارمحال و بختیاری برای روز های آینده پیش بینی می شود، اذعان داشت: بررسي نقشه هاي پيش يابي عددی بيانگر عبور امواج ضعیف از فراز استان چهارمحال و بختیاری طی سه روز آینده است.

وی بیان کرد: افزایش ابر، وزش باد و بارش های پراکنده برای استان طی روز های آینده پیش بینی می شود.

بازار داغ فروش بخاری و دود کش

با این شرایط بازار فروش بخاری و دودکش نیز در این استان داغ شده است و فروشگاه های فروش لوازم خانگی بیشتر تمرکز خود را بر روی فروش بخاری گذاشته اند و انواع مختلف بخاری با برند های متنوع را در جلوی مغازه های خود گذاشته اند.

همچنین بسیاری از مغازه های ابزار فروشی نیز جلوی مغازه های خود حجم وسیعی از دودکش های گالوانیزه را قرار داده اند و بازار فروش اقلام مرتبط با وسایل گرمایشی منازل داغ است.

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گزارش از بهاره صمیمی