فکرهای خلاق در صنعتی ترین روستای کشور/ چرخ اقتصاد در آسیاب روستای "ارسی" می چرخد

به گزارش خبرنگار مهر، این روستای مرزی در 15 کیلومتری شهرستان جلفا و 10 کیلومتری هادی شهر قرار گرفته و بیشتر جوانان این روستا یا خودشان کارگاه صنایع چوبی ، نجاری، خیاطی و رنگ کاری دارند و یا در یکی از کارگاه ها مشغول به فعالیت هستند.

در این روستا که مردمانش صنعتی هستند و با تولید، تجارت و صنعت خو گرفته اند، کشاورزان و باغدارانی نیز وجود دارد؛ چراکه روستای ارسی یکی ازروستاهای خوش آب وهوای شهرستان جلفا و یکی از روستاهاي پر آب منطقه است که از هر گوشه آن چشمه هايي جاري است و سرسبزی خاصی به منطقه بخشیده است.

این روستای مرزی در دره ای پهن قرار گرفته و این موضوع باعث به وجود آمدن آب و هوایی منحصر به فرد در این روستا شده است؛ این روستا از طرف غرب به لیوارجان و سیه سران و هادی شهر و از طرف شرق به روستای داران و افشار و از شمال به روستای نوشیروان و از جنوب به روستای قشلاق محدود می شود.

در روستا که قدم می زنید صدای شر شر آب چشمه های ارسی با صدای چکش های منبت کاران و نجاران در هم می آمیزد و جلوه ای زیبا به این روستای عجیب می بخشد.

بدون شک با دیدن کامیون ها و تریلی هایی که به صف ایستاده اند و مشغول بار زدن مبل و وسایل چوبی تولید شده در این روستا هستند، به این نکته پی می برید که چرخ اقتصاد در آسیاب روستای ارسی به خوبی می چرخد و باید این روستا به الگویی تمام عیار برای روستاهای کشور تبدیل شود.

یکی دیگر از نکات جالب این روستا وضعیت عمران و آبادانی ارسی است که کوچه ها و خیابان های روستا همگی آسفالت هستند و بیشتر امکانات رفاهی و آموزشی همچون مدرسه، بانک ، برق، آب آشامیدنی ، گاز، تلفن، خانه بهداشت و پست بانک در این روستا وجود دارد.

این روستا همچنین یکی از قطب های گردشگری شهرستان زیبا و پرجمعیت جلفا نیز محسوب می شود تا جایی که شاید یک بار قدم زدن در این روستا و دیدن درهم آمیختگی صنعت و تولید با طبیعت و باغ های سرسبز، شما را به یکی از طرفداران این روستا تبدیل می کند.

هرگز صدای کوچ و مهاجرت را از این روستا نمی شنوید

یکی از اهالی این روستای زیبا و صنعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارسی صنعتی ترین روستای کشور است، گفت: وضعیت تولید و اشتغال در این روستا طوری بالا است که هرگز صدای کوچ و مهاجرت را از این روستا نمی شنوید و همه مردان و زنان مشغول به کار و تلاش هستند.

رضا عظیمی با تاکید بر اینکه چند نفری هم که در سال های گذشته از این روستا به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده بودند بازگشته اند، گفت: چندین کارگاه در این روستا در حال فعالیت است و بیشتر اهالی نیز در این کارگاه ها فعالیت می کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه باید این روستا به الگویی برای سایر روستاهای استان و کشور تبدیل شود، ادامه داد: بیشتر روستائیان و جوانان روستاهای دیگر نبود شغل و درآمد را بهانه می کنند و به شهرها مهاجرت می کنند که در این روستا چنین چیزهایی را هرگز نمی بینید.

عظیمی با بیان اینکه مردم ارسی هم به کارهای صنعتی علاقه دارند و هم در باغداری و کشاورزی فعال هستند، ابراز داشت: امیدواریم تا چرخ اقتصاد در سایر روستاها نیز بچرخد و در نقاطی که با کمبود آب مواجه هستند مردم با چنین طرح های اشتغال زایی به امرار معاش بپردازند.

صادرات محصولات چوبی تولید شده ارسی به کشورهای همسایه

یکی دیگر از اهالی ارسی که خود کارگاه تولید مبل در این روستا دارد به خبرنگار مهر گفت: ابتدا در تهران زمینی را اجاره کرده بودم و در آنجا مشغول به همین فعالیت بودم که چون اجاره های زمین در شهرها کمرشکن بود تصمیم گرفتم به روستا برگردم و در زمین پدری خود مشغول به فعالیت شوم.

نوروز حاجعلی با تاکید بر اینکه همچنین در این روستا کارگاه های MDF سازی و درب های ضد سرقت و تولیدی های پوشاک وجود دارد، اظهار داشت: این روستا یک روستای منحصر به فرد است.

وی در خصوص بازار فروش محصولات چوبی و مبلمان کارگاه خود نیز گفت: محصولات چوبی تولید شده ارسی به کشورهای همسایه همچون ارمنستان و نخجوان صادر می شود و ما در این خصوص مشکلی نداریم.

فعالیت و تولید در این روستا مقرون به صرفه تر است

یکی دیگر از تولید کنندگان پوشاک روستای ارسی با اشاره به اینکه در کارگاه کوچک خود برای 10 نفر دیگر از اهالی روستا فرصت شغلی ایجاد کرده است، گفت: در برخی از ایام سال سفارش خرید جنس های تولیدی ما به قدری زیاد است که نمی توانیم برخی از آنها را قبول کنیم.

داوود صالح پور با اشاره به اینکه فعالیت و تولید در این روستا مقرون به صرفه تر است، افزود: در این روستا خودمان زمین داریم و نیازی به مهاجرت به سایر شهرها نیست.

فعالیت 60 کارگاه تولیدی و صنعتی در روستای 350 خانواری ارسی

فرماندار شهرستان جلفا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 60 کارگاه تولیدی و صنعتی در روستای 350 خانواری "ارسی" مشغول به فعالیت است، گفت: مهاجرت به شهرها در این روستا کاهش یافته و این روستای آباد و سرسبز به عنوان روستای صنعتی کشور شناخته شده است.

زاهد محمودی با تاکید بر وجود کارگاه های مختلف صنایع چوبی، خیاطی و مبلمان در این روستا گفت: این روستا هم یک روستای صنعتی است و هم یک روستای آباد و سرسبز که در نوع خود در کشور منحصر به فرد است.

وی با بیان اینکه مردمان این روستا در حوزه های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و باغداری مشغول به فعالیت هستند، ادامه داد: در این روستا 350 خانوار وجود دارد که همگی مشغول به کار و تلاش هستند.

طرح های توسعه روستایی در ارسی به خوبی انجام شده است

بخشدار مرکزی جلفا نیز در خصوص روستای ارسی این شهرستان گفت: طرح های توسعه روستایی در ارسی به خوبی انجام شده است.

صادق احمدی با تاکید بر اینکه ارسی یک روستای تولیدگرا است، افزود: مردم این روستا علاوه بر تولید و کار توجه ویژه ای به عمران و آبادانی روستایشان دارند تا حدی که طرح ویژه مقاوم سازی در این روستا انجام شده است.

وی همچنین گفت: 170 واحد روستایی در این روستا مقاوم سازی شده و به 200 واحد نیز سند رسمی داده شده است که همه اینها نشانگر وجود ظرفیت ها وزیرساخت های عظیم در این روستا است.

احمدی همچنین توجه به زیرساخت ها را ضامن توسعه نقاط روستایی دانست و اظهار داشت: در صورت بهره برداری مطلوب از پتانسیل های موجود در روستاها، این مناطق قابلیت رقابت با نقاط شهری را دارند.

این روستا نمونه ای از هزاران روستای آبادی بود که توانسته است خود را علاوه بر ذخیره گاه تولیدات کشاورزی و دامی به یک پتانسیل صنعتی و گردشگری در کشور مطرح کند که امید است با حمایت های مسئولان از روستاها و توسعه آنها علاوه بر کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها شاهد رشد سایر روستاها و ایجاد امکانات رفاهی و صنعتی در آنها با فرهنگ سازی و حمایت های ویژه باشیم.

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گزارش از محمدرضا علی اشرفی