توافق اولیه برای خريد ختافه امضا شده/ مهدوي كيا و هاشميان در راه اسپانيا

به گزارش خبرگزاري مهر، حسین هدایتی پس از سال‌ها تلاش وقتی متوجه شد مالكيت باشگاه پرسپوليس را به او نمي دهند به دنبال خريد سهام يك تيم فوتبال اسپانيايي رفت و حالا در آستانه تملک بخش عمده ای از سهام باشگاه ختافه است. به همين بهانه روزنامه ماركا كه چاپ مادريد است و از تاثيرگذارترين رسانه هاي كشور اسپانيا به حساب مي آيد روز سه شنبه مصاحبه اي را با حسين هدايتي ترتيب داد تا در مورد خريد سهام باشگاه ختافه سوالاتي را با وي مطرح كند.

حسين هدايتي در ابتداي مصاحبه اش در مورد تيم فوتبال ختافه گفت: مي دانم كه اين باشگاه يكي از ٤ تيم مادريدي حاضر در لاليگا است كه هم اكنون در ميانه جدول قرار دارد و از سويي بيشتر در فكر پرورش و معرفي بازيكنان جديد است و این برای من با اهمیت است.

مالك باشگاه استيل آذين با بيان اينكه هدفش خدمت به فوتبال ايران است ادامه داد: من در تهران با مدير اجرايي ختافه چند ديدار را برگزار كردم و در مورد بدهي هاي اين باشگاه يك مقدار اطلاعات دارم. ما به يكسري توافق دست پيدا كرديم اما براي آگاهي كامل از ميزان بدهي باشگاه ختافه بايد به اسپانيا بيايم و اميدوارم در مجموع تراز مالي اين تيم مثبت باشد.



عضو سابق هيات مديره پرسپوليس در ادامه خبر حضور مهدوي كيا و هاشميان به همراه خودش در اسپانيا را به عنوان مشاور فني داد و عنوان كرد: پيش از اين قرار بود از حضور علي كريمي هم در اين سفر بهره ببرم كه اين بازيكن سابق بايرن مونيخ هم اينك به عنوان دستيار كي روش در تيم ملي فوتبال ايران فعاليت مي كند.



هدايتي با بيان اينكه قرار است در وهله نخست ٥٥ درصد سهام ختافه را بخرد در مورد دليل اصلي تمايلش به حضور در فوتبال خاطرنشان كرد: عشق به فوتبال و انرژي مثبتي كه در آن وجود دارد و همچنين خدمت به مردم ايران و مادريد دليل اصلي انجام اين كار است.

وي در پاسخ به اين جمله خبرنگار ماركا كه نمي تواند از وجود پرتعداد بازيكنان ايراني در ختافه استفاده كند،گفت: اين را مي دانم اما اين تيم رده هاي سني مختلفي را دارد و از سوي ديگر ما قصد داريم به كودكان فوتبال بياموزيم. بودن در لاليگا براي من كافي نيست و مي خواهم به اهداف بيشتري دست پيدا كنم.

مالك باشگاه استيل آذين در پايان به زمان سفرش به همراه تيم مشاوران خود در نيمه آبان ماه به مادريد اشاره كرد و افزود: در تهران يك سري توافقات به صورت ايميلي با مالك فعلي باشگاه امضا شده است اما اوائل ماه نوامبر به مادريد مي آيم تا رو در رو با آنخل تورس درباره خريد ٥٥ درصد سهام باشگاه ختافه توافق كنم.