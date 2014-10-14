فتنه گران همواره به دنبال جدایی ملت از ولایت بوده اند/ رمز صلابت ایران با ولایت بودن است

به گزارش خبرنگار مهرف آیت الله سید احمد خاتمی که شامگاه دوشنبه به مناسبت عید غدیر خم و سالروز سفر به یادماندنی مقام معظم رهبری به کرمانشاه در تالار عباسیه این شهر سخنرانی می کرد، اظهار داشت: همواره عناصر زخم خورده از انقلاب 57 مردم ایران در لباس های مختلف در صدد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برآمده اند که همیشه با شکست مواجه شده اند.

وی ادامه داد: دلیل این شکست و سرخوردگی دشمنان ملت در همه توطئه ها و دسیسه هایی که برای کشور داشتند نیز ایستادن ملت در سبیل اطاعت از ولایت بوده است.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: ملتی که مطیع رهبری و ولایت باشد بصیر است و الطاف خفیه و جلیله الهی بر آنها نازل می شود.

آیت الله خاتمی خاطر نشان کرد: دشمنان در بسیاری از توطئه ها با دستمایه قرار دادن بهانه های واهی اقدام به فتنه گری کردند اما واقعیت این است که اصل و هدف آنها قرار گرفتن در مقابل نظام و ایجاد شکاف و بر هم زدن یگانگی مردم و انقلاب بوده است.

فتنه گران 88 با لباس خود نظام وارد عمل شدند

وی با اشاره به حوادث فتنه سال 88 گفت: در انتخابات سال 88 نیز به بهانه تقلب در انتخابات و دفاع از رای مردم قصد براندازی داشتند. این فتنه گری ها در لباس خود نظام بود اما اساسا با اعتقاد مردم به ولایت فقیه مشکل داشتند و به دنبال ضربه زدن به آن بودند.

مدرس حوزه علمیه قم ادامه داد: تمام این دسیسه ها در حالی بوده است که طی سالهای بعد از انقلاب ارتباط مردم با ولایت و دلدادگی آنها روز به روز بیشتر شده است.

وی با اشاره به تقارن عید ولایت با سالروز سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه خاطرنشان کرد: غدیر برای همیشه تاریخ زنده خواهد ماند و ما باید در پایداری از ولایت مجاهدت و ایستادگی کنیم که این دو مانع از تجاوز و دست درازی بیگانگان به کشور خواهد بود.

آیت الله خاتمی گفت: در صدر اسلام غدیر و لایت فراموش شد تا آنجا که واقعه عاشورا اتفاق افتاد و ما باید مراقبت کنیم و بدانیم که دور شدن از ولایت عواقب سنگینی را در پی خواهد داشت. اما در اعتقاد و ایستادگی راسخ ملت ایران به ولایت هیچ تردیدی نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: مردم کرمانشاه در استقبال از رهبر فرزانه انقلاب نشان دادند که درست مانند ایام حماسه و دفاع عهد راسخ خود با امام امت را حفظ کرده و برای آن جان فشانی می کنند.

استفاده صحیح از فضای مجازی باید آموزش داده شود

وی با شاره به استفاده دشمن از جبهه جنگ نرم برای رخنه کردن در فرهنگ و ایمان نسل جوان اظهار داشت: این جای افسوس است اما باید بدانیم که امروز ابزار ماهواره و فضای مجازی در اختیار توطئه های دشمن برای ترویج فساد و بی بند و باری قرار دارد.

خاتمی گفت: امروز ورود ماهواره به فضای خانواده ها با مضرات سنگینی همراه است و می خواهند فطرت پاک و قیمتی جوانان را با فساد و بی اخلاقی آلوده کند. این در راستای به انحراف بردن دگرگونی های فرهنگی مهمی است که انقلاب در کشور به وجود آورد.

وی در پایان بر استفاده درست از ابزارهای مجازی و اللکترونیکی تأکید کرد و گفت: به کارگیری صحیح این ابزارها نیاز به آموزش دارد و باید روش استفاده درست از این فضا به جوانان آموزش داده شود.

شایان ذکر است آیت الله سید احمد خاتمی پیش از این مراسم در جمع مردم شهرستان سنقر و کلیایی سخنرانی کرده بود.