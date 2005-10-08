يك كارشناس رسانه: كميته اي براي انتخاب برنامه هاي ماهواره در تلويزيون بايد تشكيل شود// پخش برنامه هاي ماهواره در لابه لاي برنامه هاي داخلي منجر به سردرگمي مخاطب مي شود

"سينا قربان لو"، كارشناس رسانه در گفت وگو با خبرنگار تلويزيون "مهر" در پاسخ به اين سوال كه نظر شما در ارتباط با پخش برنامه هاي ماهواره در صدا و سيما چيست، گفت: به نظرم اين كار خوبي است و بايد پيشتر از اين ها انجام مي شد، ولي هنوز هم دير نشده است. در واقع صدا و سيما مي تواند برنامه هاي مستند، علمي، تاريخي را با معيارهايي كه متناسب با فرهنگ ما است، انتخاب كند و با زبان اصلي و زيرنويس پخش كند.

وي در ادامه با اشاره به اين كه پخش برنامه هاي مناسب ماهواره در تلويزيون مي تواند به محتواي شبكه هاي داخلي نيز غنا ببخشد، گفت: با توجه به اين كه امكانات فني و ... ما در ساخت كارهاي پر هزينه كم است، پخش اين برنامه ها مي تواند براي مخاطب مفيد باشد. البته براي اين امر اختصاص دادن يك شبكه مجزا خيلي خوب است، ولي اگر اين كار براي صدا و سيما ميسرنبود، مي تواند ساعاتي از شبكه سوم سيما را به پخش برنامه هاي ماهواره اختصاص دهد، چرا كه اكثر مخاطبان شبكه سوم، جوانان هستند و اين شبكه با عنوان شبكه جوان مطرح است. جوانان نيز با ديدن برنامه هاي آموزشي بر اطلاعات شان افزوده مي شود. البته بايد اشاره كنم كه پخش برنامه هاي ماهواره در لابه لاي برنامه هاي شبكه ها باعث سردرگمي مخاطبان مي شود و مخاطبان نمي توانند روي برنامه ها متمركز شوند.

وي در پاسخ به اين سوال كه پخش چه برنامه هايي از ماهواره مي تواند براي جوانان مفيد باشد، گفت: به عنوان نمونه كانال سفر در انگلستان اختصاص به معرفي كشورهاي مختلف دارد يا برنامه هاي شبكه ديسكاوري كه مستندهايي درباره حيوانات نشان مي دهد يا شبكه ايستوري كه مختص به مستندهاي تاريخي دارد و... اين نوع برنامه ها مي توانند اطلاعات مناسبي را در اختيار جوانان قرار دهد. البته بايد اشاره كنم كه صدا و سيما موظف است كه براي انتخاب برنامه ها كارشناساني متخصص قرار دهد. بايد كميته اي براي اين امر در صدا و سيما تشكيل شود كه براي انتخاب هر برنامه اي، كارشناس مختصص به اين رشته نظر دهد. علاوه بر آن رسانه و مخاطب را بشناسد.

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اختلافات ساختاري و محتوايي اين برنامه ها با توليدات داخلي چه تاثيري بر شبكه هاي داخلي مي گذارد، گفت: مسلماً يك رقابت سالم را شكل مي دهد. همچنين سطح دانش تهيه كنندگان و كارگردانان نيز بالا مي رود. در واقع مخاطبان با ديدن اين برنامه ها سطح سليقه شان بالا مي رود و برنامه سازان به ناچار بايد سطح كيفي ساخت برنامه هاي خود را بالا ببرنند.

وي در ادامه افزود: درحال حاضر به واسطه ماهواره، اتفاقات در كمترين زمان به سراسر دنيا منتقل مي شود و در اختيار مخاطب قرار مي گيرد. بنابراين ما مي توانيم با انتخاب برنامه هاي مناسب از ماهواره به اطلاعات مخاطبان بيافزايم.