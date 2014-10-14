به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ده ها شرکت و واحد صنعتی و تولیدی، نوین ترین و جدیدترین دستاورهای حوزه در و پنجره و صنایع جانبی آنرا ارائه و در معرض دید علاقه‌ندان قرار می دهند.



در این نمایشگاه شرکت‌ها و واحدهای مختلف تولیدی در و پنجره و صنایع وابسته از استان‌های تهران، تبریز، یزد ،اصفهان، قزوین ، اردبیل ، قم ،خراسان رضوی ، البرز و فارس تجهیزات و خدمات مربوط به صنعت در و پنچره ، سیستم‌های کنترل ترددی و دیگر صنایع وابسته را به نمایش عموم می‌گذارند.



معرفي ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل صنایع وخدمات مربوط به در و پنجره ، شناسایی و معرفي مشکلات، موانع و نقاط ضعف موجود، ایجاد زمینه های سرمایه گذاری ، آشنایی با نوآوری ها و پیشرفت های صنعت در و پنجره ، ایجاد فضای رقابتی ، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگاه ، اشتغالزایی ، یافتن بازارهای صادراتی و افزایش صادرات، مهمترین اهداف برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و ماشین آلات وابسته اصفهان اعلام شده است.



در این نمایشگاه انواع در و پنجره های ساختمانی، اداری، صنعتی، بیمارستانی ، ماشین الات و ابزار تولید ، مونتاژ و خط تولید در و پنجره، سیستم های تولید رباتیک ، سیستم های اتوماسیون صنعتی، درهای گردان، درهای اتوماتیک، انواع تجهیزات و سیستم های دربازکن اتوماتیک، سیستم های کنترل از راه دور، سیستم های هوشمند ورود و خروج، سیستم های کنترل ورود و خروج، انواع دربازکن های ساده و تصویری، کرکره های فروشگاهی و صنعتی، دستی و اتوماتیک، انواع یراق آلات و دستگیره در و پنجره، قفل های الکتریکی و ساده ، انواع شیشه های مخصوص در و پنجره، سیستم های آب بندی و گیرنده آلودگی های صوتی و دیگر صنایع وابسته به نمایش گذاشته خواهد شد.



ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی همگام با بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان ، مهمترین رویکرد و شعار برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و ماشین آلات وابسته اصفهان است.

