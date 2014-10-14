67 میلیارد ریال به طرحهای عمرانی راههای دشتی اختصاص یافت

غلامرضا مهرجو صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از راههای شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال توجه ویژه ای به بخش راههای شهرستان شده به طوری که اعتبارات آن نسبت به سال گذشته 2برابر افزایش داشته است.

وی افزود: دشتی از نظر وسعیت دومین شهرستان در سطح استان است که نیازاست توجه ویژه ای به راههای آن شود.

مهرجو ادامه داد: در حال حاضر تعریض محورهای کاکی به بادوله، کاکی به شیخیان،ناصری به شنبه و ورودی و خروجی شهر خورموج از مهمترین پروژه های در دست اجرا در این شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه راه روستایی وراوی،کرودان،کبگان،گلستان ولاور ساحلی نیز در دست اجرا است بیان کرد:انشاء با تخصیص به موقع این اعتبارات شاهد ارتقا در سطح راههای روستایی شهرستان باشیم.

فرماندار دشتی به پروژه تعریض محور ناصری به شنبه نیز اشاره و خاطر نشان کرد: در سال جاری مبلغ 15 میلیارد ریال برای پروژه تعریض محور ناصری –شنبه از محل تبصره ماده 22 قانون و 8میلیارد ریال از توازن منطقه ای تصویب شده است.

مهرجو تصریح کرد: محور ناصری به شنبه یکی از پروژه‌های حادثه خیز وترافیکی شهرستان است که امسال جهت تسریع در این پروژه مبلغ 15 میلیارد ریال از محل تبصره 22 و 8 میلیارد ریال از توازن منطقه ای مصوب شده است و تاکنون نیز قطعه اول این پروژه به بهره برداری رسیده و قطعه دوم نیز از روستای امام آباد تا سنا در حال اجرا است که امیدوداریم هر چه زودتر به بهره برداری برسد.