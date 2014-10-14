به گزارش خبرنگار مهر، در این توضیحات آمده است: در مجلس جشنی که به مناسبت عید سعید غدیر و عمامه گذاری گروهی از طلاب در دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) تشکیل شده بود جریانی پیش آمد که متأسفانه بعضی سایت‌ها آن را نادرست نقل کردند.

جریان از این قرار بود، فردی که ناراحتی روانی دارد و بارها به دفتر معظم له مراجعه کرده و به او کمک نموده بودند، امروز هم شاید برای گرفتن کمک وارد مجلس شد و از آنجا که ازدحام جمعیت بسیار زیاد بود محافظین به او پیشنهاد کردند که در همان پایین مجلس بنشیند. او عصبانی شد و با کفش خود محکم به یکی از محافظین کوبید و به طرف جایگاهی که معظم له نشسته بودند، حرکت کرد.

محافظین او را گرفته و به خارج هدایت کردند و تا عصر نیز آزاد بود و شنیده شد او را به تازگی دستگیر کرده‌اند. نه توطئه‌ای در کار بود و نه برنامه خاصی.



دفتر این مرجع تقلید ابراز امیدواری کرد که ناقلان اخبار تقوای خبرنگاری را در کار خود بیشتر رعایت کنند و از مرکز اصلی خبر، اطلاعات را دریافت دارند.

روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها نوشت: در مراسم عمامه‌گذاری 70 نفر از طلاب حوزه علمیه قم که در مدرسه امیرالمومنین(ع) برگزار شد، فردی به سمت آیت‌الله مکارم شیرازی حمله کرد. این فرد که با هدف آزار رساندن به این مرجع تقلید به سوی وی حمله‌ور شده بود، با هوشیاری نیروهای حفاظت دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی دستگیر شد.

