رایزنیهای دستگاهها برای معرفی گزینه وزیر علوم/ هروی: نجفی جدی ترین گزینه است

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک تر شدن به روزهایی که رئیس جمهور بر اساس مقررات لازم است وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند، گمانه زنیها در این باره بیشتر شده که چه کسی سومین کلید دار وزارت علوم دولت یازدهم خواهد شد.

این روزها با مجلسیها هم برای گزینه های پیشنهادی روحانی، رایزنیهایی می شود.

در این باره جواد هروی عضو کمیسیون آموزش مجلس به خبرنگار مهر، گفت: یکی از گزینه هایی که خیلی هم روی آن بحث است و این روزها مطرح شده، نجفی است با این حال تا زمانیکه فرصت برای معرفی گزینه پیشنهاد باقی مانده افراد زیادی ممکن است معرفی شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نجفی حکم سرپرستی را دریافت کرده احتمال اینکه به مجلس هم معرفی شود، وجود دارد. البته گزینه های دیگری هم معرفی شده و رایزنیهای زیادی در حال انجام است.

به گفته هروی، این رایزنیها علاوه بر ریاست جمهوری از سوی سایر دستگاهها که به نحوی سعی در معرفی افراد دارند، صورت می گیرد. به هر حال وزارت علوم بدون وزیر است و برخی از دستگاهها خود را ذی حق می دانند که با نام کمک و پیشنهاد به رئیس جمهور به میدان وارد شده اند که البته یک نقطه قوت به شمار می آید و ایرادی نمی توان وارد کرد.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس در عین حال، خاطرنشان کرد: تصور می کنم هنوز گزینه جدی مطرح نشده و فعلاً جدی ترین گزینه برای معرفی به مجلس نجفی باشد.

به گزارش مهر، قاسم جعفری دیگر نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد که بهتر است هر چه زودتر گزینه وزارت علوم معرفی شود وگرنه این تصور ایجاد می شود که اولویتش، علم و دانش نیست.

وی ادامه داد: به هر حال سرپرست، سرپرست است و نمی تواند برنامه های میان مدت و بلند مدت را به طور جدی پیگیری کند.

همچنین یک نماینده دیگر مجلس که نخواست نامش مطرح شود، تاکید کرد که نجفی به عنوان گزینه رئیس جمهور به مجلس معرفی می شود.

به گزارش مهر، رضا فرجی دانا 29 مردادماه سال جاری با رای نمایندگان مجلس، از پست وزارت برکنار شد و رئیس جمهور از این زمان به مدت سه ماه مهلت دارد گزینه بعدی را برای دریافت رای اعتماد معرفی کند.