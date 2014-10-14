12 هکتار جنگل در اردبیل طعمه آتش شده است

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در همین مدت 50 هکتار مرتع نیز دچار آتش سوزی شده است.

وی با بیان اینکه 32 مورد آتش سوزی جنگل و مرتع در استان به ثبت رسیده است، اضافه کرد: در آتش سوزی ها هم خشکسالی و هم عوامل انسانی دخالت دارند.

به گفته اسلامی امسال کاهش 12 درصدی بارش به نسبت سال گذشته را شاهد بودیم که موجب تشدید خشکسالی شد.

مدیر کل مدیریت بحران استاندار نحوه مقابله با حوادث آتش سوزی را در دو برنامه عمده عنوان کرد و گفت: طرح جامع حفاظت از جنگل ها و مقابله با آتش سوزی به مدیریت بحران کشور ارائه شده است.

وی افزود: با تصویب این طرح امتیازات و تسهیلات مورد نیاز برای حفاظت از جنگل ها به استان ارائه خواهد شد.

وی طرح دوم را خرید تجهیزات اطفای حریق برشمرد و گفت: از محل اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور دو میلیارد ریال به این منظور اختصاص یافته است.

اسلامی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان نیز مبلغ شش میلیارد ریال به این موضوع اختصاص داده که در مجموع می تواند استان را نسبت به این حادثه مقاوم کند.

وی افزود: در مراقبت از درختان نه تنها تجهیز استان بلکه همکاری مردم به ویژه مردم ساکن در مجاورت جنگل ها نیز ضرورت ویژه دارد.