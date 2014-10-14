واقعه غدیر توسط هنرمندان بیجاری بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه مراسم بازسازي عيد غدير خم با حضور 500هنرمند و هنرور در بوستان شاهد برگزار شد.

جمع زیادی از مسئولین استان، هنرمندان و عاشقان و محبان اهل بیت عصمت و طهارات (ع(از این مراسم استقبال کردند.

نماینده مردم بیجار در حاشیه مراسم بازسازی غدیر در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با تبریک عید غدیر خم اظهار داشت: عید غدیر خم، هنگام اعلان ولایت و تفکر و نشانه ای از تداوم نبوت است.

سيد محمد بياتيان به اهمیت بازسازی واقعه غدیر اشاره کرد و افزود: بازسازی واقعه غدیر سدی محکم در برابر توطئه‌های فرهنگی و شوم دشمنان علیه ملت اسلامی ایران است.

وی اضافه کرد: تأثیرگذاری فیلم و تلویزیون در رابطه با موضوعات و وقایع مذهب دینی برای مردم قابل لمس است، اما بازسازی این وقایع تاریخی اسلام تأثیرات صد چندانی خواهد داشت.

وی ادامه داد: غدیر و عاشورا اصلی ترین خاستگاه جنبش شیعه در جهان اسلام است و باید آن را زنده نگاه داشت.

بیاتیان عنوان کرد: در راستای ترویج فرهنگ غدیر و تبیین آن در جامعه مقداری ضعیف کار شده و آنگونه که باید در این راستا حرکت نکرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه تمام آحاد جامعه وظیفه دارند در راستای بصیرت افزایی و معرفت بخشی تلاش کنند، اظهار کرد: بازسازی واقعه غدیر و مشاهده آن از نزدیک، می تواند آغازی برای مستمر کردن این امر در جامعه باشد.

نماینده مردم بیجار یادآور شد: تمامی آحاد جامعه باید در راستای بصیرت‌افزایی، معرفت‌بخشی به فضای جامعه به مسئولیت خود عمل کنند و تلاش خود را برای ترویج اعتقادات دینی بکار گیرند.

وي با اشاره به نياز كنوني جامعه به آرامش در حوزه هاي مختلف يادآور شد: انتظار مي رود كه با درايت مديران و مسئولان زمينه براي خدمت رساني بهتر به مردم فراهم شود و همه خدمتگزاران به مردم بتوانند در راستاي اعتلا و امنيت هر چه بهتر نظام اسلامي تلاش كنند.

غدیر بزرگترین واقعه تاریخ اسلام است

فرمانده سپاه بیت المقدس نيز در جريان برگزاري اين مراسم در سخناني گفت:غدیر بزرگترین و عظیم واقعه تاریخ اسلام است.

سردارمحمدحسین رجبی اظهار داشت: عید غدیر فرصت مناسبی برای انتقال مفاهیم ناب اسلام محمدی(ص) است و لازم است از این فرصت ارزشمند نهایت بهره را ببریم.

وی از غدیر به عنوان شناسنامه و هویت شیعه یاد کرد و افزود: باید فرهنگ غدیری در جامعه ترویج شود چرا که اسلام نشات گرفته از بعثت و غدیر است.

رجبی ولایتمداری و اطاعت از رهبری را از مهمترین درس های واقعه غدیر دانست و بیان داشت: غدیر پیام‌های ارزنده‌ای را دربر داشته که باید تمام این پیام‌ها را به نحو اکمل در جامعه به کار برد.

فرمانده سپاه بیت المقدس از برنامه بازسازی وافعه غدیر به عنوان یک اقدام موثر فرهنگی در مقابله با تهدیدات دشمنان نام برد و گفت: غدیر فقط یک واقعه تاریخی نیست، بلکه غدیر اعتقاد ما است و غدیر خط‌مشی مسلمین تا آخرین روز دنیا است.

وی هدف از برگزاری این برنامه را تحقق منویات مقام معظم رهبری اعلام کرد و اظهار داشت: این برنامه در راستای مقابله با برنامه شیعه‌هراسی دشمن اجرا می‌شود.

وی عيد غدير را روز ارزشها دانست و افزود: اين روز روز گزينش برترين انسان به عنوان ولي امر مسلمين است كه با اين وصف بايد فرهنگسازي عميقي نسبت به اين روز و اهداف آن صورت گيرد.

رجبی به تلاش دشمنان در راستای کم رنگ کردن ارزش های دینی اشاره کرد و گفت: دشمنان سعی دارند اسلام را به گونه‌ای دیگر و به دلخواه خود جلوه دهند و برای رسیدن به این هدف شوم از تمامی حربه‌ها استفاده خواهند کرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس با تقدیر از حضور پر شور مردم بیجار گروس در برنامه بازسازی واقعه غدیر گفت: حضور مردم ولایت‌مدار شهرستان بیجار در چنین برنامه‌هایی تعجبی ندارد، زیرا مردم ولایی این شهرستان همواره ثابت کرده‌اند که پایبند به ارزش‌های اسلام و نظام هستند.