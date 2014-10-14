محمود بازاری در گفتگو با مهر گفت: متاسفانه از 20 مهرماه ، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در بخشنامه ای، سوخت کامیونهای ایرانی و غیرایرانی حامل کالاهای صادراتی ایران را ، از سوخت یارانه ای به آزاد تغییر داده و همین امر در عمل، هزینه های صادرات کشور را افزایش داده است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این تصمیم ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور در حالی اتخاذ شده است که کامیونهای حامل کالاهای صادراتی ایران به دنیا به خصوص ترکیه، علیرغم مشکلاتی که دارند، باید هزینه اضافی را نیز متحمل شوند که این موضوع خلاف سیاستهای کلان دولت برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران خروج از رکود است.
وی تصریح کرد: هم اکنون کامیونهای حامل بار صادراتی ایران که به سمت کشورهای اروپایی روانه می شوند، به دلیل مشکلات حمل دریایی مجبور به تردد از مسیر ترکیه و بندر مرسین برای دستیابی به بازارهای اروپایی هستند که همین امر، هزینه حمل بار صادراتی را افزایش میدهد.
به گفته بازاری، بالا رفتن نرخ حمل بار صادراتی براساس این بخشنامه جدید، باعث از دست رفتن مزیتهای رقابتی کالاهای ایرانی در مقایسه با رقبا است و در واقع، عوارضی بر روی صادرات محسوب میشود.
وی ادامه داد: به تازگی کشور ترکیه نیز، عوارضی را برای تردد از کامیونهای ایرانی دریافت میکند که به نظر میرسد نیاز به هماهنگی وزارت امور خارجه ایران با مسئولان کشور ترکیه برای حل این معضل است.
بازاری از نامه نگاری سازمان توسعه تجارت ایران با وزارت نفت برای ملغی اعلام کردن این بخشنامه خبرداد و گفت: در عین حال، موضوع عوارض دریافتی از کالاهای صادراتی از سوی ترکیه نیز از طریق رایزن بازرگانی ایران در ترکیه و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است.
وی با تاکید بر اینکه دولت، صادرات غیرنفتی را پیشران خروج از رکود قرار داده است، به پیش رو بودن مراسم روز ملی صادرات اشاره کرد و گفت: در آستانه این روز ملی که صادرکنندگان انتظار حمایت بیشتری از محصولات صادراتی ایران را دارند، به نظر می رسد که نباید با صدور این بخشنامهها، حلاوت این روز و حمایت های دولت تدبیر و امید را از توسعه صادرات غیرنفتی تلخ کرد.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: با مساعدتی که تاکنون وزارت نفت با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته است، امیدواریم این موضوع نیز به زودی حل و فصل شود تا در شرایطی که بازارهای دنیا برای حضور کالاهای ایرانی در سایه دیپلماسی دولت مهیا است، بتوان صادرات غیرنفتی کشور را رونق داد.
براساس بخشنامه جدید دولت؛
سوخت یارانهای کامیونهای ترانزیتی ناگهان حذف شد/ دردسر تازه کامیونها در مرزها!
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران از صدور بخشنامه جدید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای حذف اختصاص سوخت یارانهای به کامیونها خبرداد و گفت: این تصمیم منجر به افزایش هزینه حمل بار کالاهای صادراتی و کاهش قدرت رقابتی خواهد شد.
محمود بازاری در گفتگو با مهر گفت: متاسفانه از 20 مهرماه ، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در بخشنامه ای، سوخت کامیونهای ایرانی و غیرایرانی حامل کالاهای صادراتی ایران را ، از سوخت یارانه ای به آزاد تغییر داده و همین امر در عمل، هزینه های صادرات کشور را افزایش داده است.
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