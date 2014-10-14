بررسی سیر تحول و عمل ابلیس از هبوط آدم تا مجامع مخفی معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و پنجمین نشست ماهانه موسسه موعود عصر(عج) در حالی روز پنج شنبه برگزار می شود که فصل جدیدی از سلسله نشست های ماهانه با محوریت مطالعات فرهنگی برای علاقمندان گشوده خواهد شد.



سیر تحول و عمل ابلیس از هبوط آدم تا مجامع مخفی معاصر با عنوان «قبیله لعنت» موضوعی است که در این نشست ها مورد بررسی قرار می گیرد.



اولین نشست از این مجموعه با عنوان صبحگاه آفرینش با سخنرانی اسماعیل شفیعی سروستانی مدیر مسئول موسسه فرهنگی موعود عصر(عج) و سردبیر ماهنامه موعود (عج) پنج شنبه 24 مهرماه از ساعت 14:30 برگزار می شود.



سالن غدیر مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران میعادگاه کلیه علاقمندان به موضوعات فرهنگی و مهدوی است.

