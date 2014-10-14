سايه سنگين مديران دولتي بر ورزش كردستان/ جاي افراد متخصص در هيئت هاي ورزشي خالي است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره هیئت های ورزشی به عنوان تشکیلاتی که در راستای توسعه و پیشرفت هر رشته تعریف شده چند سالی است اهميت ويژه اي پيدا كرده است. واقعیت امر اینکه تا زمانی که ورزش به صورت حرفه ای در نیامده بود و پول و منابع مالی تاثیرگذار در پیشرفت ورزش نبود و بیشتر فعالان عرصه های ورزشی، از ورزش به عنوان عامل ارتقا سلامتی و سرگرمی یاد می کردند، هیات های ورزشی نیز بیشتر نقش و وظیفه شان ایجاد هماهنگی های مقطعی و سطحی بود و در نتیجه اداره هیات ها موضوعی پیش پا افتاده برای دست اندرکاران ورزش بوده و در بسیاری از مواقع افراد دلسوز، علاقمند و متخصص با کمترین حاشیه رشته مد نظر خود را با وجود کمترین امکانات توسعه و گسترش می دادند.

از مدت‌ها پیش، بدنه ورزش استان کردستان از حضور افراد دوشغله در راس هیئت های ورزشی رنج می برد که اغلب، دارای مسئولیت های مهم در دستگاه های اداری این استان هستند. حضور افراد دوشغله و اکثرا غیرمتخصص در هیئت های ورزشی کردستان باعث نگرانی دوستداران حوزه ورزش این استان شده است بطوری که این عده، یکی از مهم ترین عوامل رکود ورزش استان را همین موضوع قلمداد می کنند.

آنان با تاکید بر تصفیه بدنه ورزش استان از حضور تشریفاتی مسئولان، معتقدند که هم اکنون ریاست هیت های ورزشی استان کردستان به پست هایی بی اثر، سفارشی و به نوعی کادو برای اهدا به مقامات صاحب نفوذ و مدیران سیاسی تبدیل شده است.

هیئت های کوهنوردی، فوتبال، کونگ فو، اتومبیلرانی و موتور سواری، جانبازان و معلولان، دو و میدانی، ژیمناستیک، قایقرانی، پینگ پنگ، همگاني و... از جمله هیئت های ورزشی این استان هستند که ریاست آنها هم اکنون بر عهده افرادی است که اغلب دارای مسئولیت سیاسی بوده و یا در دستگاه های اداری صاحب مسئولیت بوده و یا اساتید دانشگاه هستند.

كردستان با داشتن 48 هیئت فعال استاني در زیر مجموعه اداره کل تازه تاسیس ورزش و جوانان در عرصه کشوری فعال بوده است با توجه به تغییرات زودهنگام در ریاست اداره ورزش و جوانان در سنوات گذشته و بکارگیری افراد و مدیران مختلف با سلایق و نوع مدیریت مخصوص به خود هیئت های استانی مصون از این تغییرات نبوده و براساس ذوق و سلیقه مدیران وقت دیدگاه مدیریتی دستخوش تغییرات شده و تعدادی از این مدیران با هدف کمک و توسعه زیرساخت هیئت های ورزش کردستان با دعوت و بکارگیری مدیران اداری ومعاونین استاندار درصدد نوعی کمک و حمایت با توجه به داشتن توان مدیریتی و روابط اداری توسط این افراد بوده است.

این انتخاب ها در بعضي از شرايط موجی از نارضایتی در بین تعدادی از رشته های ورزشی بوجود آمده و ورزشکاران و دلسوزان واقعی ورزش در فرصتهای لازم مواد زیر را به صورت انتقاد به مدیران وقت ورزش استان اعلام نموده و خواستار رفع مشکلات و موانع موجود در هیئت های ورزشی شده اند و بیشترین دلیل به وجود آمدن این انتقادات و مشکلات برای هیئت ها در مواردی تخصص ورزش در بین مدیران منصوب کننده در هیئتها بوده و عدم آشنایی کامل با رشته ورزشی مورد نظر و دلیل اساسی، نبودن وقت کافی جهت بررسی مشکلات هیئت به سبب مسئولیت اجرایی و خدمت در جای دیگر وهمچنین بهره نگرفتن از تجربیات و نظرات پیشکسوتان ورزشی بوده است.

نفس حرکت و کار در استفاده از توان مدیریتی و روابط اداری جهت تسهیل کردن امور هیئتهای ورزشی مثبت بوده که همین پسندیده است ولی همانگونه که ذکر شد در تعدادی از هیئتهای ورزشی عکس این موضوع اتفاق افتاده است.

توفیقات مدیران کم رنگ است

يك كارشناس حوزه ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر، بيان كرد: یکی از دلایل حامیان حضور مدیران ارشد بر راس هیئت های ورزشی، ایجاد امکانات در آن رشته با استفاده از جایگاه دولتی این افراد بیان می شود.

محمد احمد زاده افزود: با نگاهی به عملکرد این مدیران تنها وضعیت هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی درخشان و قابل قبول است و دیگر هیئت های مشابه عملکرد قابل دفاعی نداشته اند.

وي ادامه داد: یکی از دلایل استفاده از مدیران دولتی در راس هیئت های ورزشی بهره گیری از اعتبارات دولتی اداراتی است که اين افراد مسئولیت آن را بر عهده دارند. اما این در حالی است که اعتبارات ادارات دولتی کاملا مشخص است و نمی توان خارج از آنچه برنامه ریزی شده است از اعتبارات این ادارات برای بخش دیگری استفاده کرد.

وي گفت: تا کنون همچین اتفاقی نیافتاده است و ما در عمل ندیده ایم که هیچ گونه کمکی از سوی این ادارات به هیئت ورزشی صورت بگیرد و با نگاهی به گذشته می بینیم که روسای غیردولتی هیئت های ورزشی کارنامه موفقتری نیز داشته اند.

دوشغله ها فرصتی برای رسیدگی به هیئت های خود ندارند

اگر بپذیریم که به لحاظ قانونی منعی برای تصدی گری مسئولان سیاسی و دولتي در هیئت های ورزشی وجود ندارد اما به لحاظ اخلاقی، نداشتن فرصت زمانی برای رسیدگی به امور هیئت زیرمجموعه آن فرد، می تواند منجر به عدم پیشرفت و یا حتی افت فعالیت ها و موفقیت های آن هئت شود.

پرواضح است که رسیدگی به چند حوزه مسئولیتی در این عصر امکانپذیر نیست و کم گذاشتن برای هریک از مسئولیت ها نیز خیانتی اخلاقی محسوب می شود.

اغلب ورزشکارانی که هیئت های متبوع آنها با روسای سیاسی (روسا و مسئولین سازمان ها و ادارات دولتی) اداره می شوند ازغیرقابل دسترس بودن و کم پیدا بودن مسئولان خود در هیئت های یاد شده گلایه دارند.

به گفته این ورزشکاران، روسای هیئت های مورد بحث برای رسیدگی به امورات هیئت، فردی را به عنوان جانشین یا دبیر مستقر کرده اند تا امور جاری را رتق و فتق کند اما هرگز دامنه اختیارات و مسئولیت این فرد در سطح مسئول هیئت نیست.

نقش اداره ورزش و جوانان در انتخاب مدیران دولتی

متاسفانه رویه انتخاب مدیران دولتی به عنوان ریاست هیئت های ورزشی در دوران مدیریت فعلی اداره ورزش و جوانان هم ادامه دارد.

مسئولین اداره كل ورزش و جوانان کردستان ممکن است چنین استدلال کنند که روسای هیئت های ورزشی توسط مجمع انتخاب می شوند و آنها نقشی در این میان ندارند. اما اگر کمی در پروسه انتخاب این روسا دقیق تر شویم خواهیم دید که اداره كل ورزش و جوانان کردستان نقشی پر رنگ در این رابطه دارد.

این اداره كل در ابتدا با انتصاب یک سرپرست برای هیئت های ورزشی بر ترکیب مجمع انتخابات به نفع خود تاثیر می گذارد و در نهایت نیز همان فردی که به سرپرستی منصوب شده است به عنوان رئیس انتخاب می شود.

درحالی که همواره در گذشته مهران تیشه گران (مدیر کل سابق اداره كل ورزش و جوانان) از برخورد با روسای هیئت های کم کار سخن به میان می آورد که برخی از همین روسای هیئت های یاد شده از مدیران ارشد در سطح استان هستند. حال سئوال اینجاست که در صورت هرگونه کم کاری، چگونه مدیرکل اداره ورزش و جوانان می توانست مدیران سطح عالی استان را از هیئت های ورزشی برکنار و یا هر نوع برخورد دیگری با آنها کند؟

محمد احمد زاده كارشناس حوزه ورزش همچنين با اشاره به ورود چهره هاي دولتي و سياسي در مديريت هيئت هاي ورزشي گفت: سیاستمداران همواره برای افزایش محبوبیت خود از تریبون ورزش که غالبا جذاب تر و پر مخاطب تر از سیاست است، استفاده می کنند، با ورزشکاران عکس یادگاری می گیرند، با لباس ورزشی مانور تبلیغاتی می دهند، در مسابقات مهم ورزشی حضور می یابند و دست به کارهایی از این قبیل می زنند تا از این رهگذر محبوبیتی برای خود دست و پا کنند.

وي افزود: اولین و مهمترین دلیل مخالفت با حضور سیاسیون در ورزش، دور ماندن متخصصان از این حوزه است. قطعا افراد با سابقه ای همواره در همه حوزه ها وجود دارند که اگر کسان دیگری را به جای آنها در پست های تخصصی قرار دهیم طبعا خود را از تجارب این افراد محروم کرده ایم.

وي عنوان كرد: لذا همچنانکه انتظار می رود مثلا یک ورزشکار در کار سیاست دخالت نکند در مقابل این خواسته هم انتظاری است که سیاستمداران کاری به کار ورزش نداشته باشند و اجازه دهند متخصصان این حوزه فعالیت تخصصی خود را داشته باشند.

احمدزاده يادآور شد: نگاهی گذرا به سوابق مدیرانی که با وجود سال ها تکیه زدن به مسند هیئت های ورزشی، نه تنها توفیقی به دست نیاورده اند بلکه ورزش های مذکور روزبه روز با افول نیز روبرو شده اند نشانگر آن است که مدیران کل اداره ورزش و جوانان اگر هم اختیار داشته باشند، از نظر معذورات اداری یا اخلاقی قادر به پاسخگو کردن یا برکناری زیردستان قدرتمندتر از خود نیستند.

علاقمندان حوزه ورزش کردستان انتظار دارند مسئولان ذیصلاح، ‌موضوع دوشغله بودن روسای هیئت های ورزشی این استان که نتیجه ای جز وارد کردن آسیب های جدی بر پیکره ورزش منطقه ندارد را با نگاهی کارشناسی و دلسوزانه پیگیری کرده و پاسخ های قانع کننده ای در برابر افکار عمومی داشته باشند.

استان کردستان با دارا بودن ورزشکاران و مربیان باتجربه قطب مهم ورزشی و مرکز پرورش استعدادهای ناب ورزشی کشور در بسیاری از رشته های ورزشی محسوب می‌شود و رفتارهای ضد و نقیض افرادی که خود را در ورزش این استان دخیل و سهیم می‌دانند، آینده ورزشی استان را با اما و اگرها روبرو می‌سازد.

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گزارش؛ زانيار دليري