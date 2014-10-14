افزایش 28 درصدی عملیاتهای امدادی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور صبح سه شنبه در حاشیه مانور امدادی بمناسبت هفته کاهش اثراث بلایای طبیعی در ساری افزود: جمعيت هلال احمر استان با دارابودن 19پايگاه و پست ثابت و سيار امداد و نجات بين شهري، يك پايگاه امداد دريايي، 3پايگاه امداد و نجات دريايي و 8 پست امداد كوهستان به مي كوشد به فوريت هاي امدادي شهروندان و گردشگران استان در كمترين زمان ممكن پاسخ دهد.



ولي پور افزود:در اين مدت سه هزار و 371 عمليات امدادي از سوي نجاتگران و امدادگران و همكاران هلال احمر استان انجام شد كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 28درصد افزايش داشته است و بيشترين عمليات با هزار و 38 فقره مربوط به امداد و نجات جاده اي،177عمليات امدادونجات ساحلي، 42عمليات امدادي اطفاي حريق در اراضي جنگلي و مرتعي و ساير موارد، 13عمليات صنعتي و كارگاهي، 44عمليات كوهستان، 475 عمليات خدمات امدادي شهري و هزار و 589 عمليات نيز مربوط به ارائه خدمات درمان سرپايي در پست ها و پايگاههاي امداد و نجات ثابت و موقت هلال احمر استان بوده است.

وي با اشاره به حضور موثر تيمهاي امدادي هلال احمر استان در طرح ساماندهي ساحل استان مازندران گفت:امسال جمعيت هلال احمر استان با حمايت و مساعدت سازمان امداد و نجات و تعدادي از استانهاي پشتيبان علاوه بر دايرکردن پست هاي امدادو نجات در 17 نقطه اجراي طرحهاي ساماندهي در نقاط مجاز بر اساس درخواست استانداري در 44منطقه غيرمجاز شنا كه شامل 108 نقطه ممنوعه شنا مي شد نيز تيمهاي سيار امدادي رابراي پيشگيري و ارائه هشدارهاي لازم و كمك به كاهش غريق مستقر کرد كه انجام عمليات امداد و نجات متعدد و ارائه خدمت به پنج هزار و 631 نفر در داخل طرح و هشت هزار و 389 نفر در خارج از نقاط اجراي طرح از جمله اقدامات انجام شده اين جمعيت در اين زمينه بوده است.

وي همچنين گفت : مديرعامل جمعيت هلال احمر استان با اشاره به اجراي طرح ايمني و سلامت مسافران به موازات طرح امدادونجات ساحلي، از سوي معاونت جوانان اين جمعيت گفت: از آغاز اين طرح در 15خرداد سال جاري بيش از 80 هزار گردشگر با مراجعه به پست هاي جمعيت هلال احمر استان ضمن دريافت 405 هزار بسته فرهنگي و آموزشي و اطلاع رساني خدمات لازم و مشاوره هاي ايمني و سلامت با هدف كاهش غريق در سواحل را دريافت کردند.

وي گفت:براساس اعلام مسولان ذيربط درتابستان سال گذشته 202 نفرغريق درسطح 340 كيلومتر نوارساحلي استان را شاهد بوديم كه اين ميزان درسال جاري به 97 نفر كاهش يافته است.

ولی پور همچنين برگزاري المپياد آماده طرح ملي دادرس،برگزاري 28دوره مسابقات رفاقت مهردر سطح استان،ميزباني و برگزاري4 اردوي كشوري نشاط و پويايي در انزلي با حضور بيش از 1600نفر از جوانان عضو جمعيت هلال احمر از سراسركشور،برگزاري ويژه برنامه هاي مناسبتي در هفته هلال احمر، هفته مبارزه با مواد مخدر و همچنين اجراي طرح ضيافت در ماه مبارك رمضان را از ديگر اقدامات انجام شده در حوزه جوانان اعلام كرد.

مديرعامل جمعيت هلال احمر مازندران در خصوص عملكرد حوزه داوطلبان نيز گفت:در حوزه داوطلبان نيز اجراي 648برنامه در مناسبت هاي مختلف نظير هفته هلال،هفته سلامت،سفره مهرباني، پروژه هاي داوطلبي و كاروان سلامت، ويزيت رايگان، طرح داوطلب يار امدادونجات، طرح نيابت در ايام نوروز، طرح ملي فرشتگان رحمت ويژه نوروز اجرا شده است.

وي افزود:برگزاري مانور تخصصي سيلاب در تنكابن، مانور تخصصي زلزله و ايمني در بهشهر، افتتاح دو پروژه تخصصي درماني قلب و چشم در بابل و بهشهر، برگزاري مانور تخصصي امداد كوهستان در آمل،برگزاري مانور تخصصي امدادونجات جاده اي در سوادكوه، برگزاري جلسه توجيهي با حضور بخشداران و دهياران در خصوص راه اندازي خانه هاي هلال روستايي، تشكيل تيمهاي امداد و نجات روستايي، همچنين افتتاح يك خانه داوطلب روستايي در قائم شهر، برگزاري جلسه كارگروه تخصصي امدادونجات و آموزش همگاني به ميزباني شهرستان آمل، حضور در ميعادگاههاي نمازجمعه و ارائه خدمات ويزيت رايگان، اجراي برنامه آموزشي «جمعه،ايمان و ايمني» در حاشيه مراسم نمازجمعه سراسر استان، اجراي برنامه فراخوان عضويت، اجراي برنامه هاي متنوع از طريق شبكه استاني طبرستان و رسانه هاي مكتوب و مجازي استان از جمله برنامه های هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در استان است.

وي با اشاره به گستره حادثه خيزي استان گفت: استان مازندران به لحاظ برخورداري از عوارض طبيعي و جغرافيايي نظير كوهستان، دريا و جنگل از استانهاي حادثه خيزكشور به شمار مي رود به گونه اي كه در مازندران با مجموعه اي از حوادث طبيعي نظير زلزله، سيل، آتش سوزي جنگل و حوادثي مانند گمشدگي در جنگل و غرق شدگي در سواحل مواجه هستيم كه ضروري است مردم ساكن استان و ميهماناني كه وارد استان مي شوند براي مقابله با اين حوادث و كاهش خسارات حوادث مزبور آموزش هاي امدادي را فرا گيرند كه در اين راستا مراكز جمعيت هلال احمر استان آماده پذيريش داوطلب و ارائه آموزش هاي امدادي است.

19 تا 25 مهرماه هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است.