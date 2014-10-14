مجلس عوام انگلیس طرح به رسمیت شناختن فلسطین را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، نمایندگان مجلس عوام با 247 رای موافق در برابر 12 رای مخالف با طرح به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین موافقت کردند.

تصویب این طرح نمادین بوده و هیچ الزامی را برای دولت انگلیس در خصوص کشور مستقل فلسطین ایجاب نمی کند اما با این وجود می تواند عاملی باشد تا سازمان ملل متحد موضوع کشور مستقل فلسطین را با جدیت بیشتری دنبال کند.

این طرح در تاریخ هشتم آوریل و توسط "کمیته نمایندگان تجارت" در مجلس عوام انگلیس مطرح شده بود.

در همین رابطه "کریس دویل" از نمایندگان مجلس عوام گفت: این طرح از دولت می خواهد که کشور مستقل فلسطین را در کنار اسرئیل به رسمیت بشناسد. هدف این طرح آن است که دولت انگلیس را ملزم به رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین کند.

این طرح در حالی در مجلس عوام به رای گذاشته شد که در ماه گذشته نخست وزیر سوئد از تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین خبر داده بود و همین امر موجب انتقاد گسترده تل آویو و احضار سفیر سوئد در سرزمین های اشغالی از سوی صهیونیست ها شده بود.

هر چند کشورهای غربی به دنبال تشکیل دو کشور مستقل در خارومیانه برای حل منازعات میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی هستند و تشکیلات خودگردان نیز از این طرح حمایت می کند اما با این وجود رژیم صهیونیستی با کارشکنی های خود موجب شکست پی در پی مذکرات سازش می شود.