جزئیات 3 بخشنامه جدید خودرویی گمرک/ تعیین ارزش بنز و آلفا رومئو

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرين، مديران كل و مديران گمركات اجرائي با ارسال پرايس ليست سواري هاي BENZ مدل 2015، خواستار تعیین ارزش گمرکی خودروهای لوکس وارداتی در این بخش شد.

در بخشنامه گمرک امده است: در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 549 مورخ 93.07.09 كميته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرايس ليست انواع سواري هاي BENZ مدل 2015 ساخت آلمان ارسال مي گردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري هاي بنز وارداتي مربوطه با توجه به ارزش هاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

تصویر بخشنامه گمرک درباره ارزشگذاری بنز

همچنین در بخشنامه دیگری نیز درباره اعلام ارزش سواري ALFAROMEO Giulietta سال 2014 آمده است: در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 548 مورخ 93.07.01 كميته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواري آلفارومئو مدل جوليتا سال 2014 ساخت ايتاليا ارسال مي گردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه با توجه به ارزش هاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.

تصویر بخشنامه گمرک درباره آلفا رومئو

در قالب بخشنامه دیگری نیز به منظور اعلام ارزش سواري چيني BESTURN مدل B50F سال 2014 آمده است: در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 547 مورخ 93.06.25 كميته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواري چيني مارک BESTURN مدلB50F سال 2014 ساخت چين ارسال مي گردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه با توجه به ارزش هاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

تصویر بخشنامه گمرک درباره خودروهای چینی