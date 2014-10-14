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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۹:۳۶

اهدای خون در استان ایلام 12 درصد رشد یافت

اهدای خون در استان ایلام 12 درصد رشد یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان انتقال خون ایلام از رشد 12 درصدی اهدای خون در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

مجید زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از هفت هزار و 200 نفر در سال جاری در استان ایلام برای اهدای خون به مرکز انتقال خون استان مراجعه کرده اند که این تعداد بیش از هشت هزار واحد خونی اهد کرده اند و  در مقایسه با سال قبل 12 درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت: بیش از 53 درصد از اهداکنندگان خون در ایلام به صرت مستمر هستند.

این مسئول عنوان کرد: 93 درصد از اهداکنندگان خون را آقایان و هفت درصد را بانوان تشکل می دهد که البته درصد قابل توجهی از بانوان به صورت مستمر نیز حضور دارند.

زینلی اظهار داشت: استان ایلام یکی از مناطقی است که در زمینه فرآوده های خونی خودکفا است و در سال جاری دو هزار واحد خونی مازاد بر نیاز استان به سایر استانهای مورد نیاز ارسال کرده است.پ

وی افزود: فرهنگ سازی در زمینه اهدا خون در سالهای اخیر در استان ایلام بیشتر شده است و همین باعث بیشتر شدن اهدا کنندگان مستمر خون در استان شده است.

کد مطلب 2388555

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