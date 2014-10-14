هادی غفاری، عضو شورای مرکزی نیروهای خط امام در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره امکان ائتلاف اصلاح طلبان با دولت برای انتخابات مجلس آینده گفت: آنچه اصولگرایان به دنبال آن هستند یعنی اختلاف میان اصلاح طلبان و دولت،یقینا ما این فتنه را کور خواهیم کردو نمی گذاریم آن ها به مقصد خود برسند.

وی افزود: اگر بین دولت و اصلاح طلبان در درونشان حرف ها و پیشنهاد هایی مطرح می شود طبیعی است و ما دقیقا همدیگر را یاری می کنیم.

عضو شورای مرکزی نیروهای خط امام درباره برخی چهره های سیاسی مطرح شده برای سرلیستی اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز این بحث زود است و ما نیروهایمان را نمی سوزانیم.