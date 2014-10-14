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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۹:۱۶

هادی غفاری در گفتگو با مهر:

فتنه اختلاف میان دولت و اصلاح طلبان را کور می کنیم/نیروهایمان را نمی‌سوزانیم

فتنه اختلاف میان دولت و اصلاح طلبان را کور می کنیم/نیروهایمان را نمی‌سوزانیم

عضو شورای مرکزی نیروهای خط امام درباره سر لیستی برخی چهره های سیاسی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز این بحث زود است و ما نیروهایمان را نمی سوزانیم.

هادی غفاری، عضو شورای مرکزی نیروهای خط امام در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره امکان ائتلاف اصلاح طلبان با دولت  برای انتخابات مجلس آینده گفت: آنچه اصولگرایان به دنبال آن هستند یعنی اختلاف میان اصلاح طلبان و دولت،یقینا ما این فتنه را کور خواهیم کردو نمی گذاریم آن ها به مقصد خود برسند.

وی افزود: اگر بین دولت و اصلاح طلبان در درونشان حرف ها و پیشنهاد هایی مطرح می شود طبیعی است و ما دقیقا همدیگر را یاری می کنیم.

عضو شورای مرکزی نیروهای خط امام درباره برخی چهره های سیاسی مطرح شده برای سرلیستی اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز این بحث زود است و ما نیروهایمان را نمی سوزانیم.

کد مطلب 2388558

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