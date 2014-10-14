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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۹:۲۶

سید حسن نصرالله:

مقاومت لبنان با دشمن تکفیری مقابله خواهد کرد

مقاومت لبنان با دشمن تکفیری مقابله خواهد کرد

دبیر کل حزب الله لبنان در نشستی با رهبران مقاومت اعلام کرد که مقاومت لبنان در مقابل دشمن تکفیری خواهد ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار چاپ لبنان، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در نشستی ویژه با افسران و رهبران مقاومت اظهار داشت: تصمیم ما مقابله با تکفیری ها و تروریست ها است هر چند که این فشارها در این زمینه زیاد باشد.

وی در این جلسه که در منطقه بقاع برگزار شد بر ضرورت افزایش تدابیر امنیتی و حالت آماده باش و بالا بردن روحیه نیروهای مقاومت در سایه حملات اخیر تروریست های تکفیری در لبنان تاکید کرد.

دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد: جایی برای تسلیم در برابر دشمن تکفیری وجود ندارد و خون شهدا و دردهای زخمی ها پیروزی بزرگی را برای مقاومت در برابر این دشمن رقم خواهد زد، زیرا فشارها، فرصت ها و موفقیت ها را ایجاد می کند و این مسئله به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و خروج اشغالگران اسرائیلی از لبنان منجر شد.

سید حسن نصرالله درباره عملیات شبعا که هفته گذشته از سوی مقاومت لبنان انجام شد اظهار داشت: این عملیات حامی این پیام بود که علیرغم تغییر و تحولات در منطقه و آمدن عناصر ائتلاف مقابله با داعش به منطقه، مقاومت همچنان قدرتمند است و ضعیف نشده است.

 

کد مطلب 2388564

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