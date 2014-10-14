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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۹:۲۴

رهبر کره شمالی بالاخره پس از مدت‌ ها غیبت ظاهر شد

رهبر کره شمالی بالاخره پس از مدت‌ ها غیبت ظاهر شد

یک رسانه غربی از ظاهر شدن رهبر کره شمالی پس از مدت‌ ها غیبت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با اشاره به ظاهر شدن رهبر کره شمالی پس از مدت‌ ها غیبت گزارش داد که کیم‌ جونگ‌ اون در این تصاویر به کمک چوب‌ دستی سیاه‌ رنگی راه می‌ رفت.

روزنامه رودونگ سینمون به زمان این تصاویر که رهبر کره شمالی در حال بازدید از منطقه ای به همراه مشاورانش است، اشاره نکرد.

ظاهر نشدن رهبر کره شمالی در انظار عمومی از روز سوم سپتامبر و شرکت نکردن در یک مراسم مهم در جمعه گذشته در پارلمان به شایعات درباره کاهش نفوذ کیم جونگ اون در این کشور، احتمال کودتا و آینده قدرت در این کشور دامن زده است.

کد مطلب 2388566

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