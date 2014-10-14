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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۹:۲۳

طی حکمی/

اسفندیاری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان شد

اسفندیاری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان شد

دامغان – خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با صدور حکم رسمی فرامرز اسفندیاری را به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان منصوب و از زحمات مسلم عراقی تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دامنگیر طی حکمی خطاب به فرامرز اسفندیاری آورده است: در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین شده است و در ایامی که رویکرد سازنده دولت تدبیر و امید جامعه محیط زیستی را به تحولی عظیم در توسعه فرهنگ و محیط زیست کشور امیدوار کرده و این با امید مسئولیت همه ما را افزون ساخته؛ به موجب این ابلاغ جنابعالی را که از تعهد، درایت و تجربیات ارزنده برخور دارید به سمت رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان منصوب می کنم.

وی در خاتمه این حکم آورده است: انشاءالله خدمت خالصانه و ارزشمند جنابعالی در راستای وظایف و مسئولیت‌های محوله موجبات رضایت حق تعالی را فراهم خواهد آورد.

مسلم عراقی حدود سه سال رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان بود و فرامرز اسفندیاری  نیز پیش از این به عنوان کارشناس محیط زیست در اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان خدمت کرده است.

کد مطلب 2388572

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