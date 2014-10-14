کارخانه فراوری زرشک شرق تعطیل شد/ آغاز فصل برداشت و راه هموار دلالان برای چپاول دسترنج کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌‌اكنون بيش از ۹۸ درصد زرشک كشور در خراسان جنوبي توليد مي‌شود و با وجود اينكه ايران اولين توليدكننده زرشك در جهان است اما اولين صادركننده آن نيست و هم‌‌اكنون اين محصول در ايران و جهان ناشناخته مانده كه يكي از علت‌هاي اين امر معرفي نشدن توانايي ايران و همچنين خام‌فروشي و متنوع نبودن اين محصول است.

به دلیل عدم خام فروشی محصول زرشک خراسان جنوبی و تنوع بخشی این محصول و در نهایت معرفی این محصول استراتژیک در سطح جهان مسئولین استان دست به کار شدند و زمینه جذب سرمایه گذار را برای تنوع بخشی در فراوری این محصول استراتژیک در قطب تولید این محصول فراهم کردند.

در راستای فراوری محصول زرشک سرمایه گذار بخش خصوصی در سال 1385 نسبت به احداث کارخانه فراوری زرشک به نام خوشه سرخ قاین با هزینه های میلیاردی و بروز ترین تجهیزات روز دنیا با هدف کمک به اقتصاد منطقه و رونق کشاورزی اقدام کرد که امروز در آغاز فصل برداشت در خراسان جنوبی و نیاز جدی کشاورزان به فروش محصول خود به صورت تازه در تعطیلی به سر می برد.

این در حالی است در نشست های مختلف بررسی مشکلات خراسان جنوبی مسئولین ارشد استان از جمله استاندار خراسان جنوبی تاکید بر جذب سرمایه گذار بخصوص در زمینه فراوری محصولات استراتژیک استان از جمله زرشک، انار، زعفران و عناب را دارند اما جای تامل است که چرا امروز که سرمایه گذار از استانی دیگر با سرمایه گذاری میلیاردی به برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید محصول کشاورزان پا به این استان محروم گذاشته حمایت از این سرمایه گذاران در حد شعار باقی مانده است.

متاسفانه عدم حل سریع مشکلات تنها کارخانه فراوری زرشک شرق کشور در قطب تولید این محصول در جهان در فصل برداشت که تنها یک ماه است تنها کشاورزان زحمت کش این استان را متضرر می کند و با فروش محصول خود به دلالان بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد.

هدف از راه اندازی کارخانه خوشه سرخ قاین کمک به کشاورزان بوده است

مديرعامل کارخانه فرآوری زرشک قاين با اشاره به نحوه تاسيس و راه اندازي شرکت خوشه سرخ قاین در گفتگو با مهر اظهارکرد: شرکت صنعتي خوشه سرخ شرق کشور از سال 1385 در شهرستان قاين تاسيس شده و در سال1389 به بهره برداري رسيده است.

نوروزی با بیان اینکه سرمايه گذار اصلي شرکت مرکز اسناد انقلاب اسلامي است، افزود: هدف اصلي از راه اندازي اين شرکت باتوجه به اينکه شهرستان قاين قطب توليد زرشک کشور است کمک به کشاورزان منطقه و فرآوري محصول استراتژیک زرشک بوده است.

وی ادامه داد: علاوه برزرشک، انار، آلبالو، انگور و خرما هم در اين شرکت خريداری و فرآوری مي شود اما هدف اصلي همان فرآوری زرشک است.

مدیرعامل کارخانه فرآوی زرشک قاین هدف اصلي اين شرکت را کمک به اقتصاد منطقه و رونق کشاورزي عنوان کرد و افزود: در سال گذشته اين شرکت موفق شده تاحدودی به اين هدف برسد اما امسال متاسفانه با مشکل مواجه هستيم.

نوروزی با بیان اینکه اين کارخانه يک کارخانه ای با تجهيزات روز دنيا است، تصریح کرد:این کارخانه در سال 89 به بهره برداري رسيد و در سال های گذشته بيشتر با کمکهای سرمايه گذار اصلي يعني مرکز اسناد انقلاب اسلامي فعال بوده است.

کمبود نقدینگی مهمترین علت تعطیلی کارخانه فراوری زرشک استان

وی با اشاره به اینکه مشکل سرمايه در گردش این کارخانه به ابتدا تاسیس آن برمی گردد، افزود: از ابتدای راه اندازی این کارخانه به صورت مقطعی سرمايه اي برای رونق این کارخانه تزریق شده که این تسهیلات نیز از طريق بانک برگشت داده مي شد.

وی ادامه داد: این کارخانه بیشتر با کمک سرمایه های مرکز اسناد فعال بوده است.

مدیرعامل کارخانه فرآوری زرشک قاین به مشکلات سال گذشته این کارخانه اشاره کرد و افزود: سال گذشته نیز که در يک مقطعي در زمان خريد زرشک پول نقدينگي شرکت تمام شده بود، دو روز قبل از خرید زرشک عدم خرید زرشک به کشاورزان این شهرستان اعلام شد.

نوروزی افزود: کشاورزان به دلیل توقف خرید محصولشان توسط این کارخانه در فرمانداری تجمع کردند که در راستای رسیدگی به مشکلات کشاورزان رئیس سابق جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و فرماندار این شهرستان برای حل مشکل زرشکاران در محل این کارخانه جلسه ای تشکیل دادند.

وی بیان کرد: در این جلسه مقرر شده بود که ما خرید زرشک را از کشاورزان ادامه دهیم و مدیر سابق جهاد کشاورزی نیز قول مساعد در خصوص تامین نقدینگی این شرکت را داد.

در پیچ و خم های بانکی نیازمند حمایت جدی مسئولان هستیم

مدیرعامل کارخانه فرآوی زرشک قاین ادامه داد: براساس این جلسه تشکیل شده کارخانه فرآوری زرشک، کار خرید زرشک از کشاورزان را آغاز و نسبت به فرآوری آنها اقدام کرد که متاسفانه به دلیل عدم همکاری مسئولین و بانک ها هنوز این شرکت به کشاورزان بدهی داشته باشد.

نوروزی گفت: حمایت مسئولین و تنها معرفی به بانک ها کفایت نمی کند و بلکه باید مسئولان در زمینه دست اندازها و پيچ وخم بانکي نیز حمایت جدی داشته باشند.

وی با اشاره به اشتغال ایجاد شده در این کارخانه، گفت: در حال حاضر 40 کارگر در این کارخانه مشغول فعالیت هستند که این میزان در زمان تولید به 60 نفر افزایش می یابد.

مدیرعامل کارخانه فرآوری زرشک قاین اظهارکرد: تاکنون تعديل نيروي انسانی در این کارخانه نداشته ایم ولی اگر شرايط به همين روال ادامه داشته باشد این اقدام انجام می شود.

پیگیری مسئولان برای حل مشکل کارخانه خوشه سرخ قاین به جایی نرسید

نوروزی تصریح کرد: با تمام مسئولین استانی در خصوص مشکلات این کارخانه مکاتبه داشته ایم که تاکنون پیگیری های مسئولان به جایی نرسیده است.

وي افزود:هرچند در اين وضعيت کنوني همه کارخانه ها با مشکل مواجه هستند اما وضعيت این کارخانه آن هم در فصل برداشت حاد است.

خرید 2 میلیارد تومان زرشک از کشاورزان استان/ وعده های مسئولان محقق نشد

مدیرعامل کارخانه فرآوری زرشک قاین با اشاره به اینکه در سال گذشته بيش از دو ميليارد تومان زرشک از کشاورزان خريد کرده ایم، گفت: این خرید از کشاورزان به امید وامی بوده که مسئولان قول پیگیری آن را داده اند اما تنها در سال گذشته 550 میلیون تومان تسهیلات دریافت کردیم که این عامل باعث کمبود نقدینگی شرکت شده است.

نوروزی با اشاره به ظرفیت کارخانه فرآوری زرشک استان، افزود: در حال حاضر ظرفیت این کارخانه 9هزار تن زرشک تازه است که سال گذشته تنها هزار و 500 تن زرشک خریداری شده و این میزان یک هشتم ظرفیت این کارخانه است.

وی یکی دیگر از مشکلات این کارخانه را عدم معرفی و شناخته شدن کنسانتره زرشک عنوان کرد و افزود: باید تلاش شود که این محصول کم کم معرفی و وارد بازار شود.

مدیرعامل کارخانه فرآوری زرشک قاین با اشاره به اینکه در سه سال گذشته پیش فروش کنسانتره زرشک در سطح کشور صفر بوده است، افزود: باید از این محصول تازه تولید شده حمایت های بیشتری صورت گیرد.

نوروزی اظهارکرد: بدهی که در سال گذشته این شرکت به کشاورزان داشته است بر مبنای سياستهای شرکت نبود بلکه به خاطر وعده و وعيد های مسئولان بود که باعث بدقولی به کشاورزان شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود 10 میلیارد تومان محصول ما در انبارها انباشته شده است، گفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری این شرکت 400 میلیون تومان فروش داشته است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود دو میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل کارخانه فرآوری زرشک خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر بزرگترين مشکل این کارخانه مشکل سرمايه درگردش است که در سال گذشته علاوه بر کنسانتره زرشک، کنسانتره آلبالو در این کارخانه تولید شده و امسال به دلیل کمبود نقدینگی پول خرید آلبالو جهت بدهی به کشاورزان پرداخت شده است.

عدم حل مشکل کارخانه باعث از دست دادن فصل خرید زرشک می شود

نوروزی بیان داشت: درفصل آلبالو که مي توانستيم آلبالوي منطقه را خريداري کنيم به دلیل کمبود نقدینگی فصل خرید را از دست دادیم و اگر به همين منوال هم پيش رود فصل خريد زرشک را هم از دست خواهيم داد.

مدیرعامل کارخانه فرآوری زرشک قاین با اشاره به اینکه در سال گذشته بیشتر از ظرفیت نقدینگی شرکت خرید کرده ایم، بیان کرد: علت اصلی خرید بیشتر از نقدینگی رایزنی مسئولان بود که چندی پیش کشاورزان در خصوص عدم پرداخت بدهی خود در فرمانداری شهرستان تجمع کردند.

نوروزی افزود:همین کشاورزان در زمان عدم خرید محصول زرشک نسبت به خالی کردن زرشک خود در جلوی فرمانداری شهرستان اقدام می کنند که ما نیز بر اساس وعده های مسئولان نسبت به خرید زرشک اقدام کرده ایم.

وی یادآور شد: در حال حاضر تنها کارخانه فراوری استان که کارخانه فراوری زرشک شرق کشور نیز محسوب می شود تعطيل است و سرمایه در گردش برای خرید محصول ندارد.

انباشته شدن 10 میلیارد تومان کنسانتره زرشک در انبار ها

فرماندار شهرستان قاین در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات تنها کارخانه زرشک شرق کشور اظهارکرد: در حال حاضر مهمترین مشکل کارخانه زرشک شهرستان قاین کمبود نقدینگی است که در نشستی با مسئولین شهرستان قاین مقرر شده است که جهاد کشاورزی مشکل این کارخانه را پیگیری کند.

حسین شرافتی راد فعال بودن این کارخانه را به دلیل حمایت از زرشکاران ضروری و موثر دانست و یادآورشد: در شهرستان قاین بارگاه فراوری زرشک وجود ندارد و کشاورزان مجبورهستند که محصولات خود را در فضای باز خشک کنند که این عامل نیز با توجه به برداشت زرشک در اواسط فصل پاییز و ریزش نزولات جوی باعث خسارات سنگینی به کشاورزان می شود.

فرماندار شهرستان قاین عنوان کرد: در حال حاضر 75 درصد محصولات کارخانه در انبارها وجود دارد که باید به فروش برسد.

شرافتی راد یادآورشد: این کارخانه تمام بدهی خود را به کشاورزان پرداخت کرده و در زمینه خرید محصول از کشاورزان با کمبود نقدینگی مواجه است.

وی با اشاره به اینکه این کارخانه در سال گذشته تنها 25 درصد محصولات خود را به فروش رسانده است، عنوان کرد: در حال حاضر این کارخانه 10میلیارد تومان کنسانتره زرشک در انبارهای خود ذخیره دارد.

مسئولان استانی مشکلات کارخانه فراوری زرشک را اورژانسی پیگیری کنند/ پرداخت تسهیلات کم بهره راه حل مشکلات

شرافتی راد تاکید کرد: مشکل کارخانه فراوری زرشک شهرستان قاین باید توسط مسئولین استانی و نمایندگان استان به صورت اورژانسی حل شود.

وی یکی دیگر از مشکلات کارخانه فراوری زرشک شهرستان قاین را عدم شناخت و معرفی کنسانتره زرشک در کشور دانست و افزود: هنوز خواص زرشک برای مردم کشور به خوبی معرفی نشده است.

فرماندار شهرستان قاین با اشاره به اهداف راه اندازی کارخانه زرشک شهرستان قاین افزود: هدف از راه اندازی این کارخانه کمک به کشاورزان بوده است و نه سود ومنافع سرمایه گذار.

وی ادامه داد: مهمترین راحل برای حل مشکلات کارخانه خوشه سرخ شرق پرداخت تسهیلات با بهره بسیار پایین است.

تعصیلی کارخانه فرآوری زرشک به زرشک کاران خسارت جبران ناپذیری می زند

یکی از کشاورزان شهرستان قاین نیز در گفتگو با مهر اظهارکرد: تعطیلی کارخانه فرآوری زرشک در این شهرستان باعث می شود که به محصول ما خسارت زیادی وارد شود.

غلامرضا عبدالهی ادامه داد: درحال حاضر بارگاه فراوری زرشک در این شهرستان وجود ندارد و این باعث می شود که زرشک را در محیط های باز خشک کنیم و بارش باران باعث از بین رفتن محصول و خسارت به زرشک کاران می شود.

این زرشک کار خراسان جنوبی همچنین کمبود مکان برای خشک کردن زرشک را مشکل دیگر پیش روی کشاورزان استان عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل نبود بارگاه زرشک خشک کنی هر زمان ممکن است باران خسارت جبران ناپذیری به کشاورزان وارد کند.

بیمه جوابگوی خسارت وارد شده به محصول کشاورز بعد از برداشت نیست

وی با انتقاد از وجود تنها یک کارخانه فرآوری زرشک در شهرستان قاین به عنوان قطب تولید زرشک استان و کشور بیان کرد: علی رغم اینکه محصول کشاورزان برداشت شده اما به علت وجود تنها یک کارخانه به عنوان خریدار هنوز خرید آغاز نشده و امسال تعطیل است.

عبدالهی تاکید کرد: بیشترین چیزی که باغداران را رنج می دهد اختلاف قیمت محصول در طول یک سال زراعی است که از کنترل خارج شده و باغدار نمی داند چه زمانی باید محصولش را به فروش برساند.

وی عنوان کرد: 22 مهر سال گذشته براثر بارندگی خسارات زیادی به کشاورزان وارد شد اما بیمه جوابگو نیست و کسی خسارتی به زرشک کاران پرداخت نمی کند.

این کشاورز به مشکل فروش محصول زرشک خود اشاره می کند و می گوید: یک کارخانه فراوری در استان وجود دارد که زرشک را خریداری می کند و متاسفانه امسال در حالی که فصل برداشت زرشک آغاز شده هنور فعالیت خود را شروع نکرده و ما در بلا تکیلفی به سر می بریم.

وی می گوید: عدم خرید محصول توسط این کارخانه کشاورزان را مجبور خواهد کرد تا محصول زرشک خود را قیمت پایین به دلیل اینکه دچار ضرر فراوان نشوند به دلالان بفروشند.

در حال حاضر بیش از 15 هزار خانوار در قائن و 45 هزار خانوار در سطح استان خراسان جنوبی از تولید و کشت محصول زرشک امرار معاش می کنند.

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گزارش: حکیمه مصطفایی