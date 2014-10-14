26 هزار کارت هوشمند مهارت برای متقاضیان کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه گفت: از سال گذشته تا مهر ماه سال جاری 26 هزار و 634 کارت هوشمند مهارت برای متقاضیان این استان صادر شده است.

داوود ناصری امید افزود: از این تعداد 13هزار و 400 کارت هوشمند مهارتی مربوط به ابتدای سال جاری تاکنون بوده است.



وی اظهار داشت: فرآیند طراحی ساختار و تولید سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری کارت های هوشمند مهارت از تابستان سال 1392 آغاز شد.

تدارک 250 میلیارد تومان تسهیلات برای فصل کاشت کشاورزان استان کرمانشاه

رئيس سازمان جهادكشاورزي استان كرمانشاه گفت: بيش از 250 ميليارد تومان تسهيلات برای فصل کاشت آماده پرداخت به كشاورزان استان است و آنها مي توانند با مراجعه به بانك عامل درخواست تسهيلات كنند.

علي اشرف منصوري افزود: اين تسهيلات با كارمزد 17 درصد و از طريق بانك كشاورزي به كشاورزان براي بهره برداري در فصل كشت و خريد اقلام و خدمات مورد نياز در اين فصل پرداخت می شود و كشاورزان با ارئه مدارك مورد نياز مي توانند بر اساس جدول مربوط به هر محصول از تسهيلات مورد درخواست استفاده كنند.

آزادی 10 زندانی از زندان مرکزی کرمانشاه در آستانه عید غدیر خم

مدیر زندان مرکزی کرمانشاه با اعلام این خبر اظهار کرد: این تعداد از زندانیان که به علت ناتوانی از پرداخت بدهی مدتی را در زندان تحمل حبس کرده اند، پس از پرداخت بدهی با هماهنگی مراجع قضایی از زندان آزاد شدند.



هدایت فرزادی ضمن قدردانی از پرداخت نقدی 200 میلیون ریالی بدهی 10 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد و محکومان مالی از سوی خیران کرمانشاهی، ایجاد زمینه آزادی زندانیان و کمک به رفع گرفتاری آنان را علاوه برکاهش آمار جمعیت کیفری زندان ها باعث پیشگیری از آسیب های اجتماعی در خانواده های مددجویان دانست و تداوم این کمک ها را خواستار شد.

افتتاح 427 پروژه مصوب سفر مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه

مسئول پیگیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه گفت: با گذشت سه سال از سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه 427 پروژه از مصوبات سفر ایشان به به بهره برداری رسیده و پیگیری برای اجرای سایر مصوبات نیز ادامه دارد.