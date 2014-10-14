نشست «چیستی نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعی اقتصادی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، چیستی نهاد، آثار اجتماعی نهاد به عنوان مسائل مورد بحث در علوم اجتماعی و زمینه سازی بحث آثار اجتماعی نهاد به عنوان مسائل علوم اجتماعی جهت بومی سازی یا اسلامی سازی علوم انسانی بر اساس آموزه های اسلامی از جمله محورهای اصلی این نشست علمی است.

سخنران این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین حسن آقا نظری استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدحمیدرضا حسنی استادیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.

در خلال این نشست به سئوالاتی نظیر: ماهیت نهاد چیست؟ واقعیت های نهادی چیست؟ و واقعیت های نهادی چه رابطه ای با علوم اجتماعی اقتصادی دارند؟ پاسخ داده خواهد شد.

نشست علمی یادشده چهارشنبه 23 مهر از ساعت 30: 10 تا 45: 11 در سالن اجتماعات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه واقع در قم، پردیسان، بلوار دانشگاه برگزار می شود و شرکت در آن برای کلیه علاقه مندان آزاد است.