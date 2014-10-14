طوایف سیستان و بلوچستان اقدامات تروریستی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، طوایف سیستان و بلوچستان با تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت تعدادی از جوانان این مرز و بوم در راه پاسداری از میهن اسلامی بیان داشتند: ما طوايف سيستان و بلوچستان ضمن اعلام انزجار از حرکت وحشيانه تروريست هاي کوردل، شهادت اين لاله هاي خونين را که به دعوت حق لبيک گفته اند را به پيشگاه رهبري ، ملت شريف ايران و خانواده معزز اين شهيدان تبريک و تسليت عرض مي کنيم.

در این بیانیه همچنین آمده است: تمام ايرانيان عضو يک کشور بوده و گروهک تکفيري و تندرو نيز مشتي خودفروخته و مزدور ايادي استکبار هستند که با اعمال زشت و ننگين و حرکت هاي تروريستي، قصد برهم زدن نظم و امنيت جامعه و از بين بردن فرصت هاي سرمايه گذاري در استان را دارند که اين خود بزرگترين ظلم در حق مردم ولايتمدار استان است.

طوایف مختلف استان همچنین ضمن دعوت از تمامی اقشار جامعه به هوشیاری کامل در برابر نقشه های تفرقه انگیز دشمنان ابراز داشتند:بدينوسيله ما طوايف استان آمادگي خود را براي حضور در عرصه هاي مختلف و همگام با نيروي انتظامي در راستاي تامين امنيت اعلام مي داريم.

در این بیانیه تاکید شده است: ‌اميد است روزي برسد که چهره واقعي حاميان تروريست روشن تر از قبل شود تا تمام تروريست ها و حاميان آنها بدانند صف وحدت و انسجام ملت شريف ايران ناگسستني است و در اين راه تلاش بيهوده نکنند که راه به جايي نخواهند برد چرا که شهيد شدن راه ماست و شهادت نعمتي است که نصيب هر شخصي نخواهد شد.

سران طوایف استان همچنین در این بیانیه ضمن اعلام تجديد بيعت با مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا اعلام داشتند: اجازه هيچگونه تجاوز به کشورعزيزمان را به دشمنان قسم خورده نظام نخواهيم داد و براي دفاع از اين آرمان از هيچ کوششي دريغ نخواهيم کرد.





