فلاحت پيشه: عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را قابل دفاع نمي دانم // از تعطيلي ستاد فقط مفسدان اقتصادي خوشحال مي شوند// ستاد نتوانست جلوي ويژه خواران را بگيرد

نماينده مردم اسلام آباد غرب در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين مطلب اظهار داشت: وقتي براي مشكلي در مملكت يك ستاد ويژه طراحي مي شود و مسئولان موظف به پيگيري آن مي شوند، همه توان مسئولان بايد براي رفع آن مشكل به كار گرفته شود، اما امروز پس از گذشت چند سال از فعاليت اين ستاد هنوز شاهد مطرح شدن اين موضوع در جامعه به صورت گسترده هستيم.

فلاحت پيشه با اعلام اين مطلب كه اين ستاد طي دوره فعاليت خود عملكرد مثبتي نداشته است، افزود: ما همچنان شاهد هستيم كه هزينه و زمان زيادي براي اين امر از دست مي دهيم و درعين حال در موارد مختلف از جمله بخش هاي اداري، فساد از مشكلات اساسي جامعه است.

وي عملكرد ستاد مبارزه با مفسد اقتصادي را غيرشفاف دانست و خاطرنشان كرد: در كشور بارها در اين مورد صحبت شده است و روزنامه ها مطلب نوشته و مقامات مختلف هم اظهارنظر كرده اند اما چگونه است كه در اين شرايط ، مصداقي مشخص نمي شود و روشن نمي شود چه كساني در كشور فساد را دامن مي زنند.

نماينده مردم اسلام آباد غرب افزود: آيا نحوه عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به گونه اي بوده كه دانه درشت ها را هم شامل شود و آيا اين ستاد مشخص كرده است كه برخورد با چنين افرادي صورت گرفته است يا خير؟ و در نهايت چيزي كه براي آينده كشور مهم است اين است كه آيا ستاد توانست نقش رانت هاي دولتي در فساد اداري را مشخص كند؟

وي با بيان اينكه من عملكرد ستاد را قابل دفاع نمي دانم، تصريح كرد: بخش عمده اي از فساد اداري به علت رانت هاي دولتي است و متاسفانه اسمي از كساني كه از اين رانت ها استفاده مي كنند به دست نمي آيد. بايد اين موضوع را پذيرفت كه ستاد عملكردش مثبت نبوده است كه حرف از تعطيلي آن به ميان مي آيد.

وي افزود: بايد يك گزارش شفاف به مردم داده شود. بسياري از سوال ها بي پاسخ مانده است و افكار عمومي منتظر پاسخ جدي به سوالات در اين زمينه هستند.

فلاحت پيشه در پاسخ به اين سوال كه چه كساني از تعطيلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي سود مي برند، گفت: بايد اين طور عنوان كرد كه چه كساني از تعطيلي سياست مبارزه با مفاسد اقتصادي سود مي برند كه البته اين افراد همان كساني هستند كه از رانت ها استفاده مي كنند كه ستاد هم نتوانست جلوي آنها را بگيرد. اين افراد از تعطيلي كار ستاد خوشحال تر خواهند شد. در اين حالت ما بايد نگرش جدي تر نسبت به اين موضوع داشته باشيم زيرا تعطيلي ستاد زمينه را براي سوءاستفاده بيشتر سوءاستفاده كنندگان از رانت گسترده تر مي كند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مسئولان بايد حتما اين سوال را پاسخ دهند كه آيا فساد اقتصادي در كشور وجود دارد و آينده كشور را تهديد مي كند؟ اگر پاسخ منفي است بايد به صورت تضمين شده آن را به اطلاع مردم برسانند و مسئوليت آن را هم قبول كنند ولي اگر اين تهديد وجود دارد مسئولان بايد استراتژي مبارزه با آن را طراحي كنند و اين بحث را به نتيجه قابل قبول برسانند.