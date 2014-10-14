عبدالعزیز فقهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حس برگشت به دوران کودکی در همه بزرگسالان وجود دارد و اگر فرد دوران کودکی آرام و بدون استرسی داشته باشد این حس در او قوی تر است بنابراین ما باید به کودکان به عنوان سرمایه های ملی یک کشور نگاه کنیم.

معاون اجرایی بهداشت خوزستان بر لزوم برنامه ریزی برای کودکان تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی و مراقبت کودکان سیری منطقی دارد که تمام کشورهای دارای برنامه نظام مند آن را دنبال می کنند.

وی افزود: باید کودکان را در زمینه های مختلف آموزش دهیم و فضای یادگیری را برای آنها فراهم کنیم تا به تکامل برسند زیرا کودک تاثیر پذیر است و آموزش درست باعث می شود تا در آینده از این ثروت عظیم بهره برداری کنیم.

فقهی با اشاره به اینکه تکامل کودک شامل مسائل روحی، روانی، جسمی، اجتماعی و ارتباط با جامعه است عنوان کرد: در جهت ارتقا تکامل و رشد فکری و فیزیکی کودکان کارهای خوبی در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است به عنوان مثال در برخی کشورها برای رشد جسمی کودک مواد مورد نیاز بدن را به نان اضافه می کنند تا کودک از رشد مناسبی برخوردار باشد.

معاون اجرایی بهداشت خوزستان از افتتاح مرکز جامع اختلالات تکاملی کودکان در آینده نزدیک در سطح استان خبر داد و گفت: در سال 92 غربالگری تکاملی کودکان را در سطح روستاهای خوزستان انجام دادیم که به دنبال آن کودکانی که دارای مشکلات جسمی و روحی بودند شناسایی و به متخصص معرفی شدند.

وی ادامه داد: انجام غربالگری تکاملی باعث می شود مشکلات کودکان خیلی زود شناسایی شود و همه باید به این نکته توجه داشته باشند که طولانی شدن مشکلات روحی و جسمی کودکان آسیب های سنگین تری را برای آن ها به دنبال دارد.

فقهی با بیان اینکه هر هزینه ای برای برای کودک انجام دهیم در آینده هفت برابر آن را برداشت خواهیم کرد، تصریح کرد: سند ملی ارتقا کودکان تدوین شده و موافقت هایی میان وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و بهزیستی در جهت ارتقا کودکان صورت گرفته است.



معاون اجرایی بهداشت خوزستان با تاکید بر اینکه باید استفاده از تغذیه مناسب به کودکان آموزش داده شود تصریح کرد: مهم‌ ترین راهکار در مقابله با چاقی و لاغری در کودکان اصلاح عادات غذایی بوده که از کودکی آغاز شده بنابراین آموزش‌ های لازم در این زمینه همگانی می شود. به عنوان مثال باید به کودکان یاد داده شود که شیر باعث رشد جسمی، استحکام استخوان ها، افزایش ایمنی بدن و رشد فکری می شود.



وی در پاسخ به این سئوال که سهمیه شیر مدارس کاهش یافته است؟ اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: ما نباید منتظر شیر مدارس باشیم و سهمیه شیر مدارس برای این است که استفاده از آن به صورت یک فرهنگ درآید. بنابراین قرار نیست که شیر کودک را آموزش و پرورش تامین کند.



فقهی در پاسخ به این سوال که برخی خانوده ها به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی خرید شیر برای فرزندان خود را ندارند عنوان کرد: بهزیستی میان برخی خانواده ها که به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به استفاده از تغذیه مناسب نیستند سبد های غذایی توزیع می کند و در این زمینه باید میان سازمان های مرتیط ارتباطات بین بخشی ایجاد شود.