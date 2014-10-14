نمایشگاه تخصصی مبلمان در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نمايشگاه تخصصي مبلمان دوشنبه شب با حضور جمعی از مسئولان استان در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي استان قزوين افتتاح شد.

هادی نیک فطرت در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران هدف از برپایی اين رويداد اقتصادي را ايجاد فضايي به منظور ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده، دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز‌، آشنایی مردم با آخرین تولیدات اين صنعت، فراهم کردن فضاهای رقابتی جهت افزایش تنوع انتخاب عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه مشارکت کنندگان از استانهای قزوین، تهران حضور دارند بیان کرد: تحویل به موقع کالا به همشهریان و استرداد پیش پرداخت در صورت عدم تعهد غرفه دار از جمله ضمانت های شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین است.

این مسئول تصریح کرد: نمایشگاه تخصصي مبلمان از 21 الی 25 مهر ماه سال جاري به مدت 5 روز از ساعت 15:30 الی 21:30 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما برای بازدید عموم دایر است.



