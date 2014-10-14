به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی اپل از غول های فناوری است که همیشه مورد توجه رقبای خود بوده و کمپانی های رقیب در تلاش بوده اند تا محصولات خود را به محصولات اپل نزدیک کنند تا بتوانند توجه بیشتر کاربران را به خود جلب کنند. سامسونگ، یکی از کمپانی هایی است که همواره در تلاش بوده تا محصولات خود را به این کمپانی نزدیک کند اما اکنون لنوو، دیگر کمپانی است که محصول جدید خود را با تفاوت بسیار کمی نسبت به آیفون 6 عرضه خواهد کرد.

این شباهت تا جایی پیش رفته که از محصول جدید لنوو با عنوان " آیفون 6 شماره دو" یاد می شود. تلفن همراه جدید لنوو با نام Lenovo Sisley محصول جدیدی است که بنا بر تصاویر منتشر شده شباهت بسیاری به آیفون 6 دارد. تنها تفاوتی که میان گوشی لنوو با آیفون 6 می تواند وجود داشته باشد، رنگ آنهاست و هر مخاطبی با دیدن گوشی جدید لنوو می گوید: "آیا اپل، اسمارت فون صورتی عرضه کرده است؟"

حتی طراحی این گوشی جدید نیز بسیار به آیفون 6 شباهت دارد. از دیگر شباهت هایی که این گوشی با آیفون 6 دارد، می توان به مواردی مانند:"شباهت عجیب طراحی بدنه به آیفون 6 و دقیقا با ضخامت 6.9 میلی متر، رزولوشن 720P،دوربین 13 مگاپیکسل با فلش LED در پشت و دوربین 8 مگاپیکسل در جلوی گوشی اشاره کرد. تمام موارد ذکر شده باعث شده است تا سایت های خبری از این گوشی جدید با عنوان گوشی شبیه به آیفون یاد کنند."