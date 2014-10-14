مهمترین مشکل سرمایه گذاری های استان ایلام نبود زیرساخت های لازم است

احمد شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش نفت و گاز است که باید برای سرمایه گذاری در این بخها تلاش بیشتری انجام داد و مهمترین راهکار جذب سرمایه توسعه زیرساختهای استان است.

وی بیان داشت: استان ایلام در بخش راه، فرودگاه نیازمند توسعه است چراکه نقش مهمی در زیرساختهای هر منطقه دارد و تلاش می شود راه آهن استان نیز اجرایی می شود.

شوهانی عنوان کرد: سرمایه گذاری در بخشهای مختلف استان ضروری است که در حال حاضر هر سرمایه گذاری که بخواهد در استان سرمایه گذاری کند باید مقدمات و زیرساختهای لازم را فراهم کرد.

این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر استان ایلام از وجود مرز بین المللی برخوردار است و به طور قطع باید زیرساختهای لازم مثل امکانات رفاهی و خدماتی در این منطقه را افزایش داد و سرمایه گذاران را برای حضور در این منطقه فراخواند.

شوهانی افزود: یکی از مهمترین مباحث امروزی استان ایلام با توجه به ظرفیتهای بزرگ استان، نبود سرمایه گذاری است که امیداویم با نگاه ویژه مسئولان کشوری و استانی شرایط لازم را برای حضور سرمایه گذاران فراهم کرد چراکه این مهم باعث توسعه استان و اشتغالزایی می شود.

وی افزود: این استان تشنه کار و فعالیت، سرمایه گذاری، انجام طرحهای بزرگ و...است چرا که از مناطق کم برخوردار کشور است.