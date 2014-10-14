بانوان ووشوکار قم ۵ مدال مسابقات قهرمانی کشور را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بخش کومیته ووشوی بانوان کشور غروب جمعه در سبک فانگ من چوآن در قم به پایان رسید و جوانان ووشوکار قمی موفق شدند در رده سنی جوانان، با مدال هایی رنگارنگ برسند و موفقیت های تیم ووشی بانوان قم در رده سنی نوجوانان را تکرار کنند.

در این پیکارها که با حضور 10 تیم از استان‌های مختلف کشور در قم برگزار شد در دسته منهای 48 کیلوگرم، بهاره علوی از تیم ووشوی قم قهرمان شد و تنها مدال ارزشمند طلای این پیکار‌ها را برای تیم ووشوی بانوان قم به دست آورد.

بانوان رزمی کار قمی در دسته های منهای 48 کیلوگرم و منهای 52 کیلوگرم نیز شانس به دست آوردن مدال طلا را داشتند اما پریسا خدمتی در دسته منهای 48 کیلوگرم در مسابقه پایانی برابر بهاره علوی شکست خورد و فاطمه میرزاخانی نیز در وزن منهای 52 کیلوگرم با قبول باخت مقابل حریفش در دیدار فینال، به کسب عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

ووشوکاران بانوی قمی در بازه سنی جوانان علاوه بر کسب یک مدال طلا و 2 نقره ، 2 مدال برنز را هم کسب کردند تا با مجموع 5 مدال به تلاش خود در پیکارهای ووشوی جوانان سبک فانگ من چوآن کشور پایان دهند به طوری که پرستو منصوری در دسته منهای 48 کیلوگرم و فائزه محمود آبادی در وزن منهای 60 کیلوگرم موفق به کسب رتبه سوم اوزان خود شدند.

پیش از این تیم ووشوی نوجوانان دختر قم در این رقابت‌ها با کسب یک مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشته بود تا ووشوی قم در بخش بانوان و در سطح کشور ، وارد فصل جدیدی از دوران فعالیت خود شود.

این در حالی است که ووشوی قم در بخش مردان در زمره تیم های قدرتمند کشور به شمار می رود و 2 ووشوکار قمی نیز در دور انتخابی اردوی تیم ملی ووشو اعزامی به بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی حضور داشتند.

مسابقات ووشوی قهرمانی جوانان دختر کشور در سبک فانگ من چوآن با حضور تیم‌هایی از استان‌های تهران، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، قم، البرز، کهکیلویه و بویر احمد، زنجان و توابع تهران برگزار شد.

