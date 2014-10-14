آغاز فاز دوم استراتژی آمریکا علیه سوریه/ 27هزار عکس برای محکوم کردن یک رئیس جمهور

به گزارش مهر، هر چند از آغاز اجرای استراتژی مورد نظر کاخ سفید برای مقابله با داعش برخی تحلیلگرن مستقل اعلام کردند که هدف اصلی این استراتژی شخص "بشار اسد" است و نه گروه تروریستی داعش، اما کارشناسان غربی مدعی می شدند که غرب سیاست براندازی حکومت بشار اسد را کنار گذاشته و در اندیشه همکاری با دولت دمشق است.

با این وجود صبح امروز گزارشی در رسانه های غربی منتشر شده که نشان می دهد هدف از انتشار آن فضاسازی جدید علیه حکومت بشار اسد و سپس استفاده از آن به عنوان تکه ای دیگر از پازل مورد نظر غرب برای سوریه است.

در این گزارش جنجالی آمده که وزارت خارجه آمریکا 27 هزار عکس در اختیار دارد که با استناد به این تصاویر می توان بشار اسد را محکوم به جنایات جنگی کرده و حتی وی را به اتهام ارتکاب این جنایات مورد محاکمه قرار داد.

در حالی که نکات مبهم زیادی در مورد استراتژی کاخ سفید برای مبارزه با داعش وجود دارد. انتشار این گزارش در شرایطی که حکومت سوریه در مبارزه با تروریست های حاضر در این کشور دست برتر را دارد نشان می دهد کشورهای غربی خواستار غلبه حکومت سوریه بر شورشیان نیستند.

خبر منتشر شده در مورد توافق آمریکا با ترکیه که البته آنکارا آن را تکذیب کرده نیز نشان از آن دارد که برای غرب افزایش قدرت شورشیان در برابر حکومت سوریه از اهمیتی ویژه ای برخوردار است. در همین رابطه علاوه بر آنکه قرار است بخشی از شورشیان سوری در عربستان تحت آموزش های نظام پیشرفته قرار بگیرند، تعداد چهار هزار نفر از این شورشیان نیز به ترکیه منتقل شده و در این کشور آموزش های نظامی خود را پشت سر می گذارند.

تصمیم آمریکا برای آموزش این شورشیان در حالی است که آنها اعلام کرده اند هدف اصلی آنها سرنگون کردن نظام بشار اسد است و نه مبارزه با داعش.

بر همین اساس انتشار گزارشی در مورد 27 هزار عکس که ادعا می شود در مورد شکنجه گاه های سوریه است می تواند آغاز یک جنگ روانی برای متقاعد کردن اذهان عمومی برای تسلیح و آموزش شورشیان علیه دولت سوریه و در انتها همراه کردن آنها با نیروهای ائتلاف و رسیدن به هدفی باشد که از چهار سال قبل ذهن سیاستمداران غربی و برخی از حاکم منطقه را به خود مشغول کرده است.