حافظی: انتخابات کمیسیون ها غیرقانونی بود/ دبیر: کار غیرقانونی نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورا که پیشنهاد تغییر از این کمیسیون به کمیسیون بودجه را داشت در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه شورا به خبرنگاران، گفت: برخی از اعضا نسبت به نحوه رای گیری اعتراض داشتند و معتقد بودند باید برای تک تک اعضا رای گیری می شد نه اینکه هر کمیسیون به صورت یکجا اعضایش مشخص و در خصوص آن رای گیری جمعی می شد، این موضوع خلاف قانون است.

وی ادامه داد: این حرکت نشان می دهد وضع موجود ایده آل است و آقایان نیازی به ارتقا نمی بینند در حالی که در کمیسیون بودجه مشکلات زیادی در خصوص شفافیت مالی وجود دارد و نیاز به بازنگری دارد. باید در این زمینه از افراد صاحب نظر کمک گرفته می شد. ادامه این روند که اعضا دور هم هستند و خوش می گذرد منجر به شفافیت مالی نخواهد شد.

وی در توضیح این ادعا گفت: از 31 عضو شورا سئوال کنید بودجه ساخت اتوبان صدر چقدر است و برای این پروژه چقدر به پیمانکاران بدهکارند ببینید ، چه تعداد پاسخ واضحی خواهند داد.

حافظی اضافه کرد: باید شفافیت به گونه ای باشد که اعضا از پشت میزهای خود بتوانند عملکرد مالی شهرداری را رصد کنند، در حال حاضر آشفتگی های مالی بسیاری وجود دارد به خصوص در بخش بودجه غیرنقدی که 50 درصد بودجه را شامل می شود.

رئیس کمیسیون سلامت شورا با اشاره به طرح دوفوریتی که چند هفته پیش از سوی او در صحن غیر علنی مطرح شد و برخی از اعضای اصلاح طلب و اصولگرا به آن رای ندادند، گفت: 8هزار میلیارد بودجه غیرنقد شهرداری است و نیاز به ساماندهی دارد.

وی اضافه کرد: طی 6 ماه می توان این نوع مسائل را مدیریت کرد و زیرساخت هایی فراهم شود که بر اساس روش های علمی بودجه شهرداری به سوی شفاف سازی برود.

حافظی در پاسخ به این سئوال که سرانجام اعتراض اعضا چه خواهد شد، گفت: قرار است تعدادی از معترضان به فرمانداری در خصوص نحوه عضو گیری اعتراض کنیم که گمان نمی کنم با وجود ارتباط خوبی که میان هیات رئیسه و فرمانداری وجود دارد این اعتراض نتیجه ای داشته باشد.

دبیر: انتخابات کمیسیون ها قانونی بود/ در سال اول شورای چهارم نیز همین گونه رفتار شده بود

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر تهران نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عدم تغییر اعضای کمیسیون ها طی یک دوفوریت در شورا مطرح بود که اعضا با ادله دوفوریت را کنار گذاشتند، گفت: ما به مصوبات سال گذشته شورا نیز رجوع کردیم که متوجه شدیم در سال اول نیز به همین شیوه رای گیری شده به این معنا که رئیس شورا، اعضای کمیسیون ها را قرائت و نمایندگان به آن رای می دادند.

وی با اشاره به اینکه در شورای سوم درخواست تغییر کمیسیون خود را داشت اما با صحبت های چمران از این کار منصرف شد، گفت: اگر من پافشاری می کردم و رئیس موافقت نمی کرد بر اساس آیین نامه چنین چیزی امکان پذیر نبود و این انتخابات کاملا قانونی برگزار شد.