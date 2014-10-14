هشدار مرکز بهداشت اصفهان به متخلفین مواد غذایی در اصفهان/ پیگرد قانونی برای متخلفان

عباسعلی جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خریداران باید در زمان خرید مواد غذایی نهایت دقت را در مشخصات کامل بهداشتی بر روی بسته بندی مواد غذایی از جمله پروانه ساخت ، تاریخ تولید و انقضاء ، مهر استاندارد و سایر مشخصات بهداشتی داشته باشند و از خرید مواد غذایی فاقد این مشخصات و خرید از دستفروشان و دوره گردان مواد غذایی به شدت پرهیز نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف را به شماره تلفن ۱۴۹۰ اطلاع دهند.

وی افزود: تلاش و اهتمام بازرسان بهداشت محیط در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت و امنیت غذایی شهروندان است و در راستای انجام وظایف خطیر بهداشت محیط در این خصوص از هیچگونه تلاشی دریغ نخواهند کرد.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان خاطرنشان کرد: در راستای کنترل و نظارت های دو مرکز بهداشت تحت پوشش این سازمان از مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی در سطح منطقه تحت پوشش، بازرسان بهداشت محیط موفق به توقیف و جمع آوری حدود ۲۵ هزار کیلوگرم انواع مواد غذایی تاریخ گذشته، فاسد، غیرمجاز و غیر قابل مصرف شدند.

وی بیان داشت: این مقدار مواد غذایی که در طی ۵ ماه اردیبهشت لغایت شهریور ماه سال جاری توسط بازرسان بهداشت محیط از سطح عرضه و فروش در منطقه شهری و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان توقیف شد و در انبارهای بهداشت محیط نگهداری و پس از اخذ مجوزهای قانونی از دادستان محترم شهرستان و همکاری شهرداری اصفهان پس از بارگیری به محل دفن زباله شهرستان انتقال و معدوم شد.

جوادی اعلام داشت: همچنین از توقيف 300 كيلوگرم گوشت منجمد فاسد از يك منزل با مجوز ورود دادستاني خبر داد و بیان داشت: پس از پلمپ جكوزي 6 استخر توسط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان كه در دو هفته اخير به دليل آلودگي مدفوعي صورت گرفت، واحد بهداشت این مرکز در تازه ترين اقدامات تنبيهي و بازدارنده خود، شش واحد صنفي ديگر شامل 3 رستوران، يك هتل، يك نانوايي و يك سوپر مواد غذائيرا كه متصديان آنها نسبت به تذكرات بازرسان بهداشت بي توجهي نشان مي دادند نيز تعطيل كرد و بدين ترتيب مانع عرضه مواد غذائي توليدي و خدمات بهداشتي آنان به شهروندان شد.

وی گفت : رويكرد مديريتي و اولويت اول سياست هاي راهبردي اين مركز در حال حاضر مبتني بر آموزش و فرهنگ سازي است اما در جايي كه معدود متصدياني بخواهند سلامت مردم را بازيچه سودجويي هاي خود قرار دهند و آموزش و فرهنگ سازي بر آنان تاثير پذير نباشد، مركز بهداشت از ميثاق اصلي خود كه همانا حفظ سلامتي شهروندان است عدول نكرده و خاطيان را به دست قانون و عدالت مي سپارد.

جوادی ادامه داد: حدود 300 كيلوگرم گوشت منجمد فاسد كه توسط يكي از متصديان رستورانها در منزل نگهداري مي شد با پيگيري هاي ستاد بهداشت محيط براي اخذ مجوز ورود دادستاني کشف و توقیف شد.