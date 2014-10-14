"با تو می مانم" تاریخ نگاری اتفاقات کل کشور است/ در نقل وقایع تاریخی نباید تحریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نظمی سه شنبه در جلسه نقدو بررسی کتاب “با تو می مانم” در حوزه هنری آذربایجان شرقی، این کتاب را منحصر به مجموعه خاطرات شخص راوی ندانست و خاطر نشان کرد: کتاب “با تو می مانم” در واقع یک تاریخ نگاری از اتفاقاتی است که در این کشور رخ داده است.

نظمی با بیان اینکه طولانی شدن زمان تالیف این کتاب، موجب زیاد شدن مستندات صحت و درستی خاطرات وارده در آن شد، افزود: نباید در نقل تاریخ و وقایع تحریف شود و با توجه به همین اعتقاد مبنی بر مستند بودن مطالی ارائه شده، گاه مواردی پیش می آمد که برای پیدا کردن اسم یک پل، سه هفته کار را متوقف می کردم.

نظمی در ادامه این جلسه که "رضا قلی زاده" نویسنده کتاب و "ساسان ناطق" رئیس حوزه هنری اردبیل نیز به عنوان کارشناس در آن حضور داشتند، با تاکید بر اینکه خاطرات این کتاب از وقایعی است که برای خودش اتفاق افتاده است، گفت: غیر از دو مورد از کسی در این کتاب نقل قول نشده است و 99 درصد مطالب و اتفاقات مستند است.

در بخش دیگری از این جلسه نقد و بررسی، ساسان ناطق رئیس حوزه هنری اردبیل با بیان اینکه کتاب "با تو می مانم" خاطرات سردار جمشید نظمی است که با قلم توانای رضا قلیزاده به رشته تحریر در آمده است، تصریح کرد: نویسنده این مجموعه خاطرات ارزشمند، آثار دیگری همچون "فشنگ های مشقی" (خاطرات دورۀ آموزش نظامی) و "من از موصل آمده ام" (خاطرات جانبازِ آزاده "اروج قیاسی") را به سبک ادبیاتِ روایی در کارنامۀ هنری خود ثبت کرده است.

نویسنده “با تو می مانم” نیز این کتاب را یکی از برترین آثار دفاع مقدس برشمرد و اظهار داشت: این کتاب کاملا مستند و با نظارت دقیق شخص جمشید نظمی به تحریر در آمده بطوریکه از سال 83 تحریر این کتاب را آغاز کردم و بعد از گذشت 9 سال، در سال 92 آماده چاپ شد.

رضا قلی زاده با بیان این که "با تو می مانم" در دو جلد و در یکهزار و 600 صفحه به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی منتشر شده است، گفت: این کتاب علاوه بر خاطرات جمشید نظمی شامل عکس ها، نامه ها و یادداشت های مستند دفاع مقدس است که راوی آن ها را درلابه لای کتاب و در ارتباط با بخش های مختلف گنجانده است.

گفتنی است در این جلسه نقد و بررسی علاوه بر رئیس حوزه هنری اردبیل و راوی و نویسنده کتاب، ، دکتر صمد رحمانی نویسنده و استاد دانشگاه، دکتر ابراهیم اقبالی استاد دانشگاه و شاعر، دکتر خسروشاهی، سید رضا علوی نویسنده، مهدی نعلبنی نویسنده، معصومه سپهری نویسنده کتاب های لشکر خوبان و نورالدین پسر ایران و جمعی از بزرگان عرصه فرهنگ، ادب و رسانه استان نیز حضور داشتند که هر یک نکته نظراتی را در خصوص نقد کتاب "با تو می مانم" ارائه کردند.