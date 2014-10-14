مجلس برای رفع خلاء های قانونی حمایت از کودکان اهتمام جدی دارد

قاسم جعفری به مناسبت هفته ملی کودک در گفتگو با خبرنگار مهر، بر توجه جدی به حقوق کودکان و نوجوانان تأکید کرد و افزود: توجه جدی به کودکان از تضییع حقوق آنها جلوگیری می کند.

وی اظهار داشت: امروز همه دنيا متوجه اين قضيه شده اند كه اصلي ترين سرمايه هر مملكتي نيروي انساني آن کشور بوده و براي تربيت نيروي انساني درست نیز بايد فرزندان و آينده سازان را دريابيم.

نماینده مردم شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه تربيت، مهارت آموزي و ... مي بايد از دوران كودكي شروع شود، گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که شخصيت افراد از کودکی بر مبناي تشنگي به علم، معرفت، دانش و مهارت شكل بگيرد.

وي افزود: به نظر مي رسد دراين جهت بايد تلاش هاي بسياري انجام داد از جمله اينكه از وجود و بروز ناهنجاري ها در جامعه خصوصا در حوزه کودکان و نوجوانان جلوگيري كرد.

جعفري تصريح كرد: بخشی از تلاش ها در این راستا بايد به صورت اثباتي يا ايجابي انجام شود و به تعبير مقام معظم رهبري حرفه، مهارت، تربيت فرزندان، ادبيات و شعر كودك و هنرهاي مختلف از مهدكودك ها آغاز شود.

وي به ناهنجاري هايي كه باعث ضايع شدن حقوق كودكان مي شود اشاره كرد و گفت: وضعيت اقتصادي نامناسب، تربيت نادرست و ... باعث مي شود كودكان شخصيت درست نداشته باشند و ضمن باز ماندن از تحصیل، به راه و تربیت ناصواب کشیده شوند.

جعفری كودك آزاري، برخورد نامناسب از سوي خانواده ها و ... را از ديگر ناهنجاري ها و مشکلات حوزه کودکان در کشور عنوان كرد و افزود: اگر می خواهیم آینده نظام به دست افراد توانمند و سالم باشد؛ بايد به حقوق كودكان و نوجوانان توجه جدي داشته باشيم.

رئيس فراكسيون حمايت از حقوق كودكان در مجلس اضافه کرد: برخی افراد گمان می کنند نمایندگان مجلس به دلیل گرفتاري هاي كاري توجه چندانی به مسأله کودکان و حقوق آنها ندارند در حالی که در عمل این گونه نیست.

به گفته وی هم اكنون همه متوجه اين پديده برجسته و مهم شده اند كه اساسي ترين، فرهنگي ترين و ارزشمند ترين اقدامات بايد از دوران كودكي انجام شود تا بتوان نيروي انساني درست براي مملكت تربیت کرد.

جعفری اظهار داشت: خوشبخانه از زمان تشكيل فراكسيون حقوق كودكان در مجلس تاكنون اقدامات خوبي در راستاي رفع خلاء قانوني، ترويج فرهنگ توجه به كودكان براساس آموزه هاي ديني و جلوگيري از ناهنجاري هاي مختلف انجام شده است.

نماينده مردم خراسان شمالي در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس برای رفع خلاء های قانونی حمایت از کودکان اهتمام جدی دارد، گفت: فراکسیون کودک و نوجوان مجلس آمدگي دارد تا از كمك هاي فكري مردم در جهت حفظ حقوق حقه كودكان استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، از شانزدهم تا بیست و سوم مهر ماه به عنوان هفته ملی کودک نام‌گذاری شده است.