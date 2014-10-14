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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۵

روزانه بیش از 1000 کامیون بار از مرز مهران به کشور عراق صادر می شود

روزانه بیش از 1000 کامیون بار از مرز مهران به کشور عراق صادر می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی استان ایلام گفت: روزانه بیش از یک هزار کامیون بار از مرز مهران به کشور عراق صادر می شود.

شعبان فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران فرصت طلایی برای توسعه استان ایلام است و باید از بازار بکر عراق برای صادرات تولیدات استان نهایت استفاده را کرد و این مهم تعامل همه مسئولان را نیازمند است.

وی بیان داشت: هم اکنون مرز مهران به عنوان امن ترین و مهمترین مرز زمینی کشور و محسوب می شود و بسیاری از تجار ابرانی برای صادرات کالا به عراق از این مرز استفاده می کنند.

وی عنوان کرد: روزانه بیش از یک هزار کامیون کالا از مرز مهران به عراق صادر می شود که این میزان در سراسر کشور و از جمله خود استان است و در این بین سیمان بخش مهمی از کالاهای صادر شده است.

فروتن تصریح کرد: مرز بین المللی در صورت تصویب به منطقه آزاد تجاری، تحول بزرگی در استان رخ می دهد و این استان به یم مرکز اصلی برای تجارت بین ایران و عراق تبدیل می شود.

این مسئول افزود: بیشتر کالاهای صادر شده از مرز مهران به عراق شامل مواد غذایی، محصولات خودرو، سیمان، مصالح ساختمانی و..است.

فروتن توسعه سخت افزاری و نرم افزاری در مرز مهران را یکی از مهمترین ضروریات مرز دانست و گفت: مرز مهران برای توسعه باید امکانات خوبی داشته باشد.

وی تصریح کرد: اشتغال و توسعه از مهمترین نیازهای استان ایلام است که مرز مهران فرصت طلایی برای تحقق این مهم را به وجود آورده است و مسئولان ارشد کشوری و استانی باید توجه ویژه به مرز داشته باشند.

کد مطلب 2388636

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