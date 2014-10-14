روزانه بیش از 1000 کامیون بار از مرز مهران به کشور عراق صادر می شود

شعبان فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران فرصت طلایی برای توسعه استان ایلام است و باید از بازار بکر عراق برای صادرات تولیدات استان نهایت استفاده را کرد و این مهم تعامل همه مسئولان را نیازمند است.

وی بیان داشت: هم اکنون مرز مهران به عنوان امن ترین و مهمترین مرز زمینی کشور و محسوب می شود و بسیاری از تجار ابرانی برای صادرات کالا به عراق از این مرز استفاده می کنند.

وی عنوان کرد: روزانه بیش از یک هزار کامیون کالا از مرز مهران به عراق صادر می شود که این میزان در سراسر کشور و از جمله خود استان است و در این بین سیمان بخش مهمی از کالاهای صادر شده است.

فروتن تصریح کرد: مرز بین المللی در صورت تصویب به منطقه آزاد تجاری، تحول بزرگی در استان رخ می دهد و این استان به یم مرکز اصلی برای تجارت بین ایران و عراق تبدیل می شود.

این مسئول افزود: بیشتر کالاهای صادر شده از مرز مهران به عراق شامل مواد غذایی، محصولات خودرو، سیمان، مصالح ساختمانی و..است.

فروتن توسعه سخت افزاری و نرم افزاری در مرز مهران را یکی از مهمترین ضروریات مرز دانست و گفت: مرز مهران برای توسعه باید امکانات خوبی داشته باشد.

وی تصریح کرد: اشتغال و توسعه از مهمترین نیازهای استان ایلام است که مرز مهران فرصت طلایی برای تحقق این مهم را به وجود آورده است و مسئولان ارشد کشوری و استانی باید توجه ویژه به مرز داشته باشند.