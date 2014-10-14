اخطار به واحدهای آلاینده در کرج/ بایدهای زیست محیطی ویژه واحدهای خدماتی و صنایع

فردین حکیمی در گفتگو با مهر، با اشاره به فعالیت واحدهای آلاینده در کرج گفت: متاسفانه به رغم تاکیدات فراوان مبنی بر رعایت ملاحظات زیست محیطی اما برخی واحدها با بی توجهی به هشدارها به محیط زیست اسیب زده و سلامت شهروندان را به خطر می اندازند.

وی اظهار داشت: محیط زیست نزد ما امانت است و نمی توانیم به حقوق دیگر شهروندان و نسل آینده بی توجه باشیم و زیست بوم را آلوده کنیم.

حکیمی با اشاره به پلمپ دو واحد خدماتی در حاشیه رودخانه کرج طی روزهای گذشته، گفت: این واحدها به علت عدم رعایت ملاحظات زیستی با دستور مقام قضایی پلمپ شدند و از فعالیت آنها ممانعت به عمل آمده است و تا رفع کامل آلودگی اجازه فعالیت مجدد ندارند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با تاکید بر اینکه این اداره نظارتهای مستمر و هفتگی برای کنترل این واحدها انجام می دهد و عملکرد زیست محیطی آنها رصد می شود، تصریح کرد: واحد های آلاینده که به هشدار ها و اخطاریه های زیست محیطی توجهی نکنند با هماهنگی مراجع قضایی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

حکیمی یادآور شد: براساس ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، واحدهای خدماتی که در حاشیه رودخانه هستند ملزم به مدیریت صحیح و اصولی پسماند، نصب جایگاه مناسب برای جمع آوری زباله، استاندارد سازی فاضلاب و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از نشت مواد نفتی ناشی از مخازن سوخت و یا سایر منابع آلاینده به رودخانه هستند.

وی با تاکید بر اینکه تمام واحد های تولیدی و صنعتی نیز که بر حسب نوع فعالیت به عنوان آلاینده محیط زیست تلقی می شوند، موظف به نصب تجهیزات استاندارد هستد، گفت: این واحدها باید سیستم های کنترلی در خروجی دودکش خود را تجهیز کرده و نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضلاب برای استانداردسازی پساب خروجی اقدام کنند.

به گفته این مسئول همچنین این واحدها باید ضمن عقد قرارداد با یکی از آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست، نتایج سنجش میزان آلودگی را در قالب طرح خود اظهاری و هر سه ماه یک بار به این اداره اعلام کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج تصریح کرد: حفظ سلامت و پاکیزگی محیط زیست وظیفه همگان است و چنانچه در این مورد قصوری مشاهده شود در حیطه اختیارات قانونی برخورد خواهد شد.