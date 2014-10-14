خالد عبدالرحمان محمد وزیر فرهنگ و جوانان حکومت اقلیم کردستان عراق در این باره به خبرنگار مهر گفت: برای تقویت روابط فرهنگی دوجانبه با ایران، به زودی هیئتی از سندیکای روزنامه نگاران کردستان عراق به طور رسمی ایران سفر خواهد کرد و ما در تهران با مسئولان وزارت فرهنگ این کشور دیدارهایی موضوع محور خواهیم داشت.

وی افزود: ما در این سفر چند روزه، از رسانه‌های ایرانی و همچنین مراکز فرهنگی این کشور دیدن خواهیم کرد. هدف اول این سفر، تقویت روابط فیمابین با ایران، همکاری در پروژه‌های مشترک فرهنگی و رفت و آمد چهره‌های فرهنگی دو طرف است.

وی با اشاره به روابط گرم مردم کرد ایران و عراق گفت: برای آشنایی هر چه بیشتر نویسندگان کرد در دو سوی مرز، ناشران ما در نمایشگاههای مختلف کتاب به خصوص در سنندج شرکت کرده ایم و کتابهای این ناشران همواره با استقبال کردهای آن سوی مرز در ایران قرار گرفته است.

وزیر فرهنگ و جوانان حکومت اقلیم کردستان عراق که در محل غرفه این اقلیم در نمایشگاه کتاب فرانکفورت با خبرنگار اعزامی مهر به این نمایشگاه گفتگو می‌کرد، همچنین گفت: حکومت اقلیم کردستان امسال یازدهمین سالی است که در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت می‌کند و هدف اول ما از این مشارکت، فراهم کردن زمینه ای برای تقویت ارتباط ناشران کردستان عراق با ناشران بین المللی و متخصصین حوزه نشر است.

عبدالرحمان محمد افزود: ما می‌خواهیم به دنیا اعلام کنیم که وضعیت فرهنگی در کردستان عراق سال به سال بهتر می‌شود و این خطه از کره زمین علیرغم بحرانهایی که در منطقه به وجود آمده است، از کاروان فرهنگی دنیا عقب نمانده و نمی‌ماند.

وی یکی از مشکلات امسال غرفه اقلیم کردستان عراق را در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، تعداد کم کتابهای ترجمه شده از کردی به زبانهای دیگر عنوان کرد و افزود: وزارت فرهنگ و جوانان حکومت اقلیم کردستان عراق برنامه منسجم و مشخصی برای ترجمه تعدادی از آثار ادبی مطرح کردی به زبانهای دیگر دارد که تا دوره بعدی نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال آینده 2015 اجرایی خواهد شد.

به گفته وزیر فرهنگ و جوانان حکومت اقلیم کردستان عراق، در این طرح کتابهایی که توسط نویسندگان کرد درباره مسائل سیاسی، اجتماعی و مبارزات مردم کرد در سالهای گذشته و همچنین آثار مطرح ادبی به رشته تحریر درآمده، به زبانهای زنده دنیا مانند انگلیسی، آلمانی و فرانسوی ترجمه خواهند شد.

خالد همچنین از فعالیت 1200 کانال رادیویی و تلویزیونی و دهها موسسه انتشاراتی در 4 شهر دهوک، اربیل، سلیمانیه و کرکوک خبر داد و تاکید کرد: از این میان حدود 15 موسسه انتشاراتی زیر نظر وزارت فرهنگ و جوانان حکومت اقلیم کردستان عراق فعالیت می‌کنند.