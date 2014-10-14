دانشگاه علوم پزشکی قزوین درب بیمارستانها را به روی رسانه ها باز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن ارداقیان که به تازگی به عنوان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین معرفی شده روز سه شنبه با دعوت از خبرنگاران رسانه های گروهی ضمن تشریح برنامه های حوزه اطلاع رسانی از رفع محدودیت های گذشته در امر خبررسانی در حوزه بیمارستانها و مراکز درمانی خبرداد و اعلام کرد خبرنگاران می توانند در بخش درمان با شرایط سهل تری در بیمارستانها حضور یافته و خبر تهیه کنند.



ارداقیان گفت: رسانه های گروهی را هرگز مقابل خود نمی بینیم بلکه ابزاری کارآمد می دانیم که می تواند ما را در رسیدن به اهدافمان یاری کند.



وی افزود: رسانه بازوی دستگاهها هستند و اگر منصفانه و صادقانه به رسالت خود عمل کنند قادر خواهیم بود بسیاری از کمبودها و مشکلات خود را از طریق خبرنگاران سریعتر متوجه شویم و برای رفع آن بکوشیم.



مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: بعد از آموزش و پرورش شاید بتوان گفت که دانشگاه علوم پزشکی با بیمارستانها و مراکز درمانی متعد خود در شهرها، روستاها و اقصی نقاط استان بیشترین مراجعه کننده را دارد و در حوزه های دارو، غذا، پژوهش، توسعه، دارو، پیشگیری و درمان مردم رسالت سنگینی دارد که به طور طبیعی مشکلات و نواقص این حوزه نیز بیشتر است.



وی افزود: رسانه ها باید به ما کمک کنند تا ضمن اطلاع رسانی در حوزه سلامت زمینه پیشگیری از ابتلا به بیماری فراهم شود و در انعکاس کمبودها هم با رعایت اصول انتقاد سازنده بستر رفع مشکلات را مهیا کنند.



این مسئول یادآورشد: رسانه ها می توانند به ما کمک کنند تا با تحقق خود مراقبتی هزینه های درمان به نحو قابل توجهی کاهش پیدا کند و کادر درمانی با آرامش بیشتری به سایر بیماران خدمات ارائه کنند.

ارداقیان اظهارداشت:درب بیمارستانها و مراکز درمانی ما با ریاست جدید دانشگاه به روی رسانه ها بازشده و محدودیت گذشته را نداریم و با تعیین رابطان خبری نلاش می کنیم تاخبرنگاران بتوانند به راحتی در مراکز درمانی حضور یافته و گزارش های خود را تهیه کنند اما انتظار داریم از تخریب و سیاه نمایی خودداری شود و با نگاه سازنده برای حل مشکلات طرح موضوع کنند.



وی افزود: هیچ رسانه ای به دلیل انتقاد از دانشگاه مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت و شرایط مناسبی را برای حضور شما خبرنگاران در بیمارستانها و ارتباط با کارشناسان و معاونان دانشگاه فراهم می کنیم.



ارداقیان تصریح کرد: البته خطوط قرمز در برخی آمارها و موضوعات داریم تا جامعه نگران نشود که در شورای طالاع رسانی دانشگاه تصویب و اعلام خواهد شد ولی امیدواریم خبرنگاران به عنوان حلقه اتصال بین دانشگاه و مسئولان با بیماران بخوبی انجام وظیفه کنند و یاری گر ما باشند.

وی از برگزاری اردوی رسانه های خبرنگاران برای افزایش اطلاعات تخصصی فعالان رسانه هم خبرداد و گفت: تلاش می کنیم برای آموزش تخصصی در حوزه درمان با توجه به نیاز رسانه ها در این دوره اقدام کنیم.



مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهارداشت: نمایشگاه سلامت، فرهنگ و کتاب از 24 تا 30 مهرماه در سرای سعدالسلطنه قزوین برگزار می شود که این حرکت فرهنگی توسط خانه مشارکت مردم در سلامت از تشکل های غیر دولتی انجام شده است.



وی یادآورشد: همچنین نمایشگاه بین المللی تجهزات پزشکی، آرایشی، بهداشتی، برای اولین بار از 20 تا 23 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی قزوین برپا خواهد شد و چند شرکت خارجی نیز در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.







