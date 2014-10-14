مسمومیت 4 نفر با گاز مونواکسید کربن در کرج/ هشدار اورژانس بر رعایت نکات ایمنی

کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: ساعت یک و 9 دقیقه نیمه شب گذشته حادثه مسمویت چهار شهروند با گاز مونواکسید کربن در منقطه دهقان ویلا دوم کرج رخ داد.

وی ادامه داد: مصدومان این حادثه شامل یک خانم و سه آقا با آمبولانس های مرکز اورژانس بلافاصله به بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز با هشدار به شهروندان در خصوص نصب وسایل گرمایشی تاکید کرد: با توجه به کاهش دما و استفاده مردم از سیستم های گرمایشی در منازل توصیه می شود حتما نکات ایمنی در نصب اینگونه وسایل رعایت شود.

سلیمی گفت: استفاده از دود کش های H شکل یکی از نکات اساسی در نصب وسایل گرمایشی است زیرا مانع برگشت هوا به داخل بخاری و خاموش شدن آن می شود.

وی افزود: تمامی راه های تبادل هوا در خانه های نباید بسته باشد و در خصوص دستگاه های پکیج نیز رعایت نکات ایمنی الزامی است.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز اظهار داشت: در صورت بروز مسمویت با گاز مونواکسید کربن شهروندان ضمن رعایت خونسردی درب و پنجره های منازل را باز کرده و با اورژانس 115 تماس بگیرند.

سلیمی تصریح کرد: اگر فردی با اصول کمک های اولیه آشنایی دارد بهتر است با رعایت گرمایش، مصدومان را به بیرون منتقل کرده تا عوامل اورژانس مصدومان را برای اقدامات درمانی تکمیلی به بیمارستان منتقل کنند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز در پایان از برگزاری چهار مانور مشترک اورژانس با دیگر ارگانها برای امروز خبر داد و گفت: برگزاری مانور امدادی در محور کرج – چالوس، مانور امداد و نجات برای ساختمان های بلند در داخل ساختمان شهرداری کرج، مانور امداد و نجات در اشتهارد و مانور ساعت صفر در شهرستان فردیس مانورهای تدارک دیده برای امروز است.