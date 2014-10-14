  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰

یک نماینده پارلمان آلمان :

دیپلماسی تنها راه حل بحران سوریه است

دیپلماسی تنها راه حل بحران سوریه است

سخنگوی فراکسیون دمکرات مسیحی ها در پارلمان آلمان معتقد است که دیپلماسی تنها راه حل پایان دادن به بحران سوریه است .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان ، "فیلیپ میسفلدر" نماینده پارلمان آلمان در گفتگو با این شبکه رادیویی همچنین اظهار داشت : کمک نظامی به سوریه تنها بطور مقطعی می تواند جوابگو باشد اما گفتگو  و مذاکره می تواند بحران موجود در این کشور را به طور ریشه ای برطرف کند .

نماینده پارلمان آلمان در ادامه خاطر نشان کرد : کمک های بین المللی در قبال حل بحران سوریه می تواند حائز اهمیت باشد اما نمی تواند به عنوان فاکتوری کافی و کامل بشمار آید .

وی با بیان اینکه باید برای بحران بین المللی بدنبال راه حل های ریشه ای بود ، تصریح کرد : مبارزه و مقابله با بحران های بین المللی باید بگونه ای باشد که صدمه و خسارتی به کشورهای کمک کننده وارد نکند .

پیشتر "رولف مونزنیش" رئیس فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان (SPD) در پارلمان این کشور در مورد تلاش "رجب طیب اردوغان" برای گرفتن مجوز اقدام نظامی علیه مواضع داعش در خاک سوریه هشدار داد.

بر این اساس دولت ترکیه با گرفتن مجوز از پارلمان این کشور تنها به دنبال مقابله با تروریست های داعش نبوده بلکه قصد دارد عملیات نظامی علیه شبه نظامیان کرد پ ک ک را تشدید کند. به گفته این سیاستمدار آلمانی چنین اقداماتی می تواند شرایط بحرانی منطقه را بدتر کند.

کد مطلب 2388664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها