گچساران در تئاتر کشور حرف های زیادی برای گفتن دارد

امیر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری جشنواره تئاتر منطقه ای فجر درگچساران حاصل یک کار گروهی و هم قسم شدن همه نهادهای اجرایی مرتبط با فرهنگ و هنر بوده است.

نوروزی اظهارداشت: برگزاری این چنین جشنواره هایی در گچساران که در تئاتر کشور سرآمد است چراغ سبزی برای رشد این حرفه در آینده ای نه چندان دور خواهد بود.

وی با بیان اینکه 13 گروه نمایشی به مدت چهار روز در گچساران با هم به رقابت پرداختند، اظهارداشت: حضور این گروه از هفت استان مختلف تاثیر بسزایی در شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان داشته است.

نوروزی سطح برگزاری جشنواره را با توجه به امکانات موجود در گچساران بسیار خوب عنوان کرد و افزود: مشارکت بسیاری از شرکت ها و نهادهای دولتی و خصوصی در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره تاثیر گذار بوده است.

وی بیان داشت: بیست وششمین جشنواره منطقه ای تئاتر فجر با حضور 13 گروه نمایشی از استان های کردستان، مرکزی، آذربایجان غربی، بوشهر، گیلان، چهارمحال و بختیاری و قم به مدت چهار روز در گچساران در حال برگزاری است.

نوروزی بیان کرد: نمایش های امیرکبیر به کارگردانی محمدرضا شاه مردی از قم ، بیوه های غمگین سالار جنگ به کارگردانی آزاده سعیدی از شهرکرد، گدام به کارگردانی غلام رضا احمدی از بوشهر، چاقوی دم کرده شب به کارگردانی لقمان بحرانی از بوشهر، جفت هیچ به کارگردانی افق ایرجی از اراک، اعترافات در مورد زنان به کارگردانی مصطفی خوش نشین از گیلان، جن گیری به سبک روسی به کارگردانی بابک لطفی از آذربایجان غربی، شقایق های آبی به کارگردانی حسن ترقی از کردستان، سیه سول به کار گردانی حسن رضایی و محسن حلوایی از بوشهر، رویش ناگزیر دخی ها در حاشیه به کارگردانی مهدی محمدی از خمین ، مرگ روی شیروانی داغ به کارگردانی کریم علی خواه از آذربایجان غربی، کفش هایم را قدم بزن به کارگردانی عبید رستمی از کردستان، کافی شاپ به کارگردانی شهرام سلطانی از اراک در بیست و ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر فجر گچساران به روی صحنه رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه این جشنواره در حال حاضر در سالن آمفی تئاتر مجموعه آزادی نفت گچساران در حال برگزاری است.